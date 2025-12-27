مدیرعامل خیبر: طرح اتهام درباره قهرمانیها به فوتبال آسیب میزند
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد با انتقاد از اظهارات جنجالی مطرحشده درباره قهرمانیهای لیگ برتر، تأکید کرد که دامن زدن به حواشی و اتهامزنی، چهره فوتبال را مخدوش میکند و مانع لذت بردن مردم از این ورزش میشود.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه خیبر که سابقه عضویت در هیئتمدیره پرسپولیس و حضور در سمت معاونت ورزشی این باشگاه را در کارنامه دارد، پس از دیدار امروز تیمش در گفتوگو با خبرنگاران به صحبتهای مطرحشده در یک برنامه تلویزیونی و اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی واکنش نشان داد.
وی با اشاره به فضای ایجادشده پیرامون این اظهارات گفت: این اتفاقات شبیه یک دعواست که فقط یک طرف ماجرا بیان میشود. چنین مسائلی چهره فوتبال را خدشهدار میکند. امروز مردم کمتر از فوتبال لذت میبرند، چون به جای دیدن کیفیت فنی، مدام با حاشیه، درگیری و توهین روبهرو هستند و این روند به سود فوتبال نیست.
مدیرعامل خیبر با تأکید بر نقش مدیران باشگاهها افزود: مالکان باشگاههای خصوصی هزینه میکنند و زحمت میکشند و این قابل احترام است، اما اگر مدیران به بحثهایی دامن بزنند که باعث توهین به قومیتها و ایجاد تفرقه شود، شرایط بدتر خواهد شد و آثار آن روی سکوها دیده میشود. در نهایت هم به بزرگان و فعالان فوتبال بیاحترامی میشود.
او ادامه داد: ما مدیران باید با سعهصدر عمل کنیم و برای فرهنگ، اصالت و فوتبال کشور تلاش کنیم. در باشگاه خیبر آمادگی داریم میزبان مدیران لیگ برتری باشیم تا در یک نشست مشترک، راهکاری برای جمع کردن این ناهنجاریها پیدا شود. پاسخ دادن به توهین با توهین، فقط حاشیهها را بیشتر میکند.
مدیرعامل خیبر همچنین با انتقاد از متهم کردن فوتبال به فساد گفت: متهم کردن کلی فوتبال به فساد کار درستی نیست. ما همه عضوی از خانواده فوتبال هستیم و اگر چنین اتهامی بزنیم، خودمان هم زیر سؤال میرویم. کیفیت فنی کاهش یافته و حاشیهها زیاد شده و این وظیفه مدیران است که برای کاهش این فضا اقدام کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مطرحشده پیرامون نقش برخی چهرهها در قهرمانی پرسپولیس اظهار کرد: مطرح کردن چنین حرفهایی درست نیست. اگر قرار باشد اتهامزنی شود، هر کسی میتواند چنین ادعاهایی را درباره دیگران مطرح کند. این نوع صحبتها زیبنده مدیران فوتبال نیست و نباید به آن دامن زد.
مدیرعامل خیبر در پایان با اشاره به قهرمانی تراکتور گفت: تراکتور تیم و کادر فنی خوبی داشت و با تلاش به قهرمانی رسید که باید به آن تبریک گفت. ایجاد شبهه درباره این قهرمانیها به نفع فوتبال نیست. قهرمان شدهاند و این موفقیت مبارکشان باشد.