رحمتی: نزدیکی سطح کیفی تیم‌ها عامل کم‌گل شدن لیگ برتر است

رحمتی: نزدیکی سطح کیفی تیم‌ها عامل کم‌گل شدن لیگ برتر است
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، با اشاره به تساوی تیمش مقابل پیکان تهران، نزدیکی سطح کیفی بازیکنان و تیم‌ها را دلیل اصلی کاهش تعداد گل‌ها در مسابقات لیگ برتر دانست و تأکید کرد سیاست این تیم بر استفاده از بازیکنان جوان و حفظ یکدلی تیمی است.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی رحمتی در نشست خبری پس از دیدار تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برابر پیکان تهران، این مسابقه را دیداری درگیرانه توصیف کرد و گفت: بازی سختی پیش‌بینی می‌کردیم، چرا که دو تیم شناخت مناسبی از یکدیگر داشتند. مسابقه پر از نبردهای تن‌به‌تن بود و هر دو تیم برای کسب نتیجه تلاش می‌کردند. شروع خوبی داشتیم، اما در ادامه دقایقی را از دست دادیم. با این حال، از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم و از هواداران نیز که تیم را تنها نگذاشتند، قدردانی می‌کنم.

وی درباره شرایط خیبر در مقایسه با فصل گذشته اظهار داشت: سال قبل در نیم‌فصل ۱۳ امتیاز داشتیم، اما امسال با تلاش بازیکنان، حمایت مالک باشگاه و همراهی هواداران به ۲۱ امتیاز رسیدیم. هدف‌گذاری ما از ابتدا قرار گرفتن در رتبه‌ای تک‌رقمی بود. این دومین فصل حضور خیبر در لیگ برتر است و بخش عمده ترکیب ما را بازیکنان جوان تشکیل می‌دهند؛ حتی در بازی امروز بازیکنان ۱۷ و ۱۸ ساله در ترکیب اصلی قرار گرفتند که نشان‌دهنده یک کار تیمی و برنامه‌ریزی‌شده است.

رحمتی با اشاره به نقل‌وانتقالات نیم‌فصل افزود: هر تیمی برای پیشرفت به تقویت نیاز دارد. ما هم در چند پست به دنبال جذب بازیکن هستیم، اما شرایط نیم‌فصل همیشه دشوار است. شاید نتوانیم تمام گزینه‌های مدنظرمان را جذب کنیم، ولی امیدواریم بازیکنانی به تیم اضافه شوند که واقعاً به کیفیت خیبر کمک کنند.

سرمربی خیبر درباره کم‌گل بودن مسابقات لیگ برتر گفت: به اعتقاد من، فاصله کیفی بازیکنان نسبت به گذشته کمتر شده است. امروز یک بازیکن با چند بازی خوب می‌تواند به تیم ملی برسد. این نزدیک شدن سطح تیم‌ها باعث می‌شود بازی‌ها فشرده‌تر و گلزنی سخت‌تر شود. اینکه تصور شود مربیان به‌طور کلی محافظه‌کار شده‌اند، برداشت دقیقی نیست. شخصاً تلاش می‌کنم تیمم با دوندگی بالا و خلق موقعیت بازی کند، هرچند سبک بازی را متناسب با شرایط هر مسابقه انتخاب می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست خیبر در جذب بازیکن تصریح کرد: اولویت ما بازیکنانی هستند که از نظر فنی و اخلاقی با ساختار تیم هم‌خوانی داشته باشند. در تیم ما بازیکن ثابت و ذخیره معنا ندارد و همه بر اساس شرایط مسابقه فرصت بازی پیدا می‌کنند. مهم‌ترین مسئله، حفظ یکدلی و هماهنگی درون تیم است.

رحمتی همچنین درباره تفاوت انگیزه بازیکنان در دیدار با تیم‌های بزرگ گفت: انگیزه بازیکنان جوان مقابل تیم‌هایی مثل سپاهان و پرسپولیس طبیعی است. خیبر هنوز در ابتدای مسیر حضورش در لیگ برتر قرار دارد و برای رسیدن به جمع مدعیان، به زمان و زیرساخت بیشتری نیاز داریم. ما سعی می‌کنیم با واقع‌بینی حرکت کنیم و قدم‌به‌قدم جلو برویم.

وی در پایان با تأکید بر اعتماد به جوانان خاطرنشان کرد: همان‌طور که مربیان قدیمی به ما اعتماد کردند، من هم به بازیکنان جوان فرصت می‌دهم. تیم ما چند بازیکن در تیم امید دارد و باور دارم برخی از آنها توان رقابت در سطح ملی را دارند. خیبر پتانسیل بالایی دارد و هدف ما پرورش این استعدادها در مسیر درست است.

