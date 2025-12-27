به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، بار دیگر رضاییان و جلالی را از ترکیب تیمش برای دیدار حساس فردا مقابل گل‌گهر خط زد. پیش از این نیز این دو بازیکن در فهرست استقلال برای مصاف با المحرق در مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار نداشتند.

دیدار تیم‌های استقلال و گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۱۵ فردا (یکشنبه، ۷ دی) در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و استقلال امیدوار است با وجود غیبت این دو بازیکن، نتیجه مورد نظر را کسب کند.

