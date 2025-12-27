رضاییان و جلالی از لیست استقلال برابر گلگهر خط خوردند
دو بازیکن تیم فوتبال استقلال، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی، برای دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر برابر گلگهر سیرجان از فهرست تیم کنار گذاشته شدند.
به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، بار دیگر رضاییان و جلالی را از ترکیب تیمش برای دیدار حساس فردا مقابل گلگهر خط زد. پیش از این نیز این دو بازیکن در فهرست استقلال برای مصاف با المحرق در مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار نداشتند.
دیدار تیمهای استقلال و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۶:۱۵ فردا (یکشنبه، ۷ دی) در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و استقلال امیدوار است با وجود غیبت این دو بازیکن، نتیجه مورد نظر را کسب کند.