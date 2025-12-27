اولین خرید ایرانی منصوریان در عراق: فرشید باقری به الطلبه پیوست

به گزارش ایلنا، پس از معرفی علیرضا منصوریان به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال الطلبه عراق، گمانه‌زنی‌ها درباره ورود بازیکنان ایرانی به این باشگاه افزایش یافت.

بر اساس اعلام باشگاه الطلبه، فرشید باقری، هافبک سابق استقلال تهران، با امضای قراردادی رسمی به جمع بازیکنان این تیم عراقی اضافه شده است. این انتقال با نظر مستقیم منصوریان انجام شده و سرمربی ایرانی الطلبه از ابتدا خواهان حضور این بازیکن در ترکیب تیمش بود.

باقری که سابقه بازی در تیم‌هایی چون استقلال تهران، فولاد خوزستان، مس رفسنجان و صبای قم را در کارنامه دارد، قرار است نقش مهمی در ساختار میانی تیم الطلبه ایفا کند. این انتقال، نخستین همکاری رسمی منصوریان با یک بازیکن ایرانی در فوتبال عراق محسوب می‌شود.

در همین حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که فعالیت نقل‌وانتقالاتی الطلبه به همین خرید محدود نخواهد شد. گفته می‌شود این باشگاه با درخواست سرمربی خود، شرایط جذب حامد پاکدل را نیز در دست بررسی دارد و در صورت نهایی شدن مذاکرات، حضور بازیکنان ایرانی در ترکیب الطلبه پررنگ‌تر خواهد شد.

