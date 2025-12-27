شکایت سلطانیفر از مالک باشگاه تراکتور
علی سلطانیفر، فرزند وزیر پیشین ورزش و جوانان، در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، از تصمیم خود برای پیگیری حقوقی این موضوع خبر داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه حواشی اخیر فوتبال ایران و پس از صحبتهای جنجالی مالک باشگاه تراکتور در یک برنامه تلویزیونی، علی سلطانیفر نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد.
پسر وزیر سابق ورزش، ضمن رد ادعاهای مطرحشده علیه خود، اعلام کرد مطالب بیانشده از سوی زنوزی را واجد مصادیق حقوقی دانسته و قصد دارد این موضوع را بهصورت رسمی از مسیر قضایی دنبال کند. به گفته سلطانیفر، طرح چنین ادعاهایی در رسانه ملی بدون ارائه مستندات، میتواند به تشویش اذهان عمومی منجر شود و لازم است در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او همچنین با اشاره به تداوم مواضع تنشزا در سالهای اخیر، تأکید کرده که این نوع اظهارنظرها نقش مستقیمی در ملتهب شدن فضای ورزشگاهها و افزایش تنشهای اجتماعی در فوتبال داشته و انتظار میرود نهادهای مسئول، از جمله مراجع قضایی و ورزشی، با دقت بیشتری به این موضوع ورود کنند.
سلطانیفر در بخش دیگری از واکنش خود، اینگونه موضعگیریها را تلاشی برای انتقال فشار افکار عمومی به عوامل بیرونی ارزیابی کرده و تصریح کرده که چنین رویکردهایی دیگر کارایی گذشته را ندارد.