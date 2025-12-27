خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکایت سلطانی‌فر از مالک باشگاه تراکتور

شکایت سلطانی‌فر از مالک باشگاه تراکتور
کد خبر : 1733700
لینک کوتاه کپی شد.

علی سلطانی‌فر، فرزند وزیر پیشین ورزش و جوانان، در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، از تصمیم خود برای پیگیری حقوقی این موضوع خبر داد.

به گزارش ایلنا، در ادامه حواشی اخیر فوتبال ایران و پس از صحبت‌های جنجالی مالک باشگاه تراکتور در یک برنامه تلویزیونی، علی سلطانی‌فر  نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد.

پسر وزیر سابق ورزش، ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده علیه خود، اعلام کرد مطالب بیان‌شده از سوی زنوزی را واجد مصادیق حقوقی دانسته و قصد دارد این موضوع را به‌صورت رسمی از مسیر قضایی دنبال کند. به گفته سلطانی‌فر، طرح چنین ادعاهایی در رسانه ملی بدون ارائه مستندات، می‌تواند به تشویش اذهان عمومی منجر شود و لازم است در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد.

او همچنین با اشاره به تداوم مواضع تنش‌زا در سال‌های اخیر، تأکید کرده که این نوع اظهارنظرها نقش مستقیمی در ملتهب شدن فضای ورزشگاه‌ها و افزایش تنش‌های اجتماعی در فوتبال داشته و انتظار می‌رود نهادهای مسئول، از جمله مراجع قضایی و ورزشی، با دقت بیشتری به این موضوع ورود کنند.

سلطانی‌فر در بخش دیگری از واکنش خود، این‌گونه موضع‌گیری‌ها را تلاشی برای انتقال فشار افکار عمومی به عوامل بیرونی ارزیابی کرده و تصریح کرده که چنین رویکردهایی دیگر کارایی گذشته را ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا