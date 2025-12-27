به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، نتایج تست‌های وزنی بازیکنان این تیم پس از تعطیلات کریسمس را مثبت ارزیابی کرد. این تست‌ها پس از هشدار صریح او به شاگردانش درباره پرهیز از زیاده‌روی در ایام تعطیلات انجام شد.

سیتیزن‌ها پس از پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل وستهام در لیگ برتر، که فاصله آن‌ها با آرسنال صدرنشین را به دو امتیاز کاهش داد، چند روزی به تعطیلات رفتند. با این حال، گواردیولا پیش از آغاز این وقفه کوتاه تأکید کرده بود که استانداردهای تیمی نباید تحت‌تأثیر تعطیلات قرار بگیرد و بازیکنان هنگام بازگشت، تحت آزمایش وزن قرار خواهند گرفت.

گواردیولا که به سخت‌گیری در زمینه آمادگی جسمانی شهرت دارد، امسال نیز همین رویکرد را ادامه داد. او به بازیکنان هشدار داده بود هرگونه افزایش وزن غیرمتعارف می‌تواند تبعاتی جدی مانند کنار گذاشته شدن از فهرست بازی‌ها در برنامه فشرده مسابقات کریسمس و سال نو داشته باشد.

پس از بازگشت تیم و انجام تست‌ها، گواردیولا اعلام کرد که بازیکنان با موفقیت از این آزمون عبور کرده‌اند. سیتی حالا تمرکز خود را روی دیدار زودهنگام روز شنبه مقابل ناتینگهام فارست گذاشته است.

گواردیولا در عین حال با لحنی طنزآمیز اعتراف کرد که خودش در تعطیلات به اندازه بازیکنانش سخت‌گیر نبوده است. او گفت در این مدت از استراحت لذت برده، اما تأکید کرد چنین انعطافی شامل حال بازیکنانی که باید در بالاترین سطح فوتبال بازی کنند، نمی‌شود.

او در این باره گفت: «من به خاطر مقدار غذایی که خوردم و نوشیدنی‌هایی که مصرف کردم، چهار یا پنج کیلو اضافه وزن گرفتم و این برایم خوب بود.» گواردیولا افزود که در تعطیلات کریسمس «کاملاً» به خودش استراحت داده است.

با این حال، پیام او برای بازیکنان کاملاً متفاوت بود. سرمربی سیتی تأکید کرد: «آن‌ها از حدود ۱۰ سال پیش تا حالا فوق‌العاده منضبط بوده‌اند. فصل گذشته به‌خاطر مصدومیت‌هایی که داشتیم کار کمی سخت‌تر شد، اما رفتارشان همیشه مثال‌زدنی بوده است.»

گواردیولا همچنین خاطرنشان کرد که حفظ استانداردهای بدنی در منچسترسیتی غیرقابل مذاکره است و گفت: «ما به‌عنوان یک باشگاه استاندارد مشخصی داریم و همه دقیقاً می‌دانند چه انتظاری از آن‌ها می‌رود.»

