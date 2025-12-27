استراحت ۵ روزه اوسمار به بازیکنان پرسپولیس
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای تعطیلات نیم فصل، مرخصی ۵ روزه خواهند داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان آخرین بازی نیم فصل را با پیروزی پشت سر گذاشتند. حالا تا بازی بعد که مصاف با فجرسپاسی در شروع نیم فصل دوم خواهد بود، فاصله ۲۳ روزهای وجود دارد.
اوسمار لوس ویرا با توجه به این زمان، تعطیلی ۵ روزهای را برای تمرینات سرخپوشان در نظر گرفته است. این هم فرصتی خواهد بود تا خارجیهای تیم برای کریسمس و سال نو میلادی کنار خانواده و دوستان باشند و با انرژی مضاعف برای جهش بعدی تیم به سمت قهرمانی بازگردند.
طبق اعلام صورت گرفته، تمرینات از یکشنبه تا پنجشنبه تعطیل خواهد بود و تمرینات از جمعه، ۱۲ دی، آغاز خواهد شد.