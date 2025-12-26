به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران دقایقی قبل با صدور بیانیه‌ای رسمی، اظهارات مطرح‌شده از سوی محمدرضا زنوزی در بیانیه باشگاه تراکتور را رد کرد و ادعاهای مطرح‌شده درباره مسائل قومیتی را «بی‌ربط» توصیف کرد. در این بیانیه حتی عنوان شد که مالک تراکتور به دلیل هزینه‌کرد مالی، انتظار برتری تیم خود را دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان لیگ با تأکید بر بی‌طرفی خود، به زنوزی توصیه کرده پیش از اظهارنظر، نظر کادر فنی تیمش را جویا شود و از تعامل سازنده این نهاد با باشگاه‌ها سخن گفته است؛ ادعایی که همواره با انتقاد برخی باشگاه‌ها نسبت به عملکرد سازمان لیگ همراه بوده است.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، محمدرضا زنوزی که به‌صورت از پیش اعلام‌نشده در برنامه شب‌های فوتبالی حضور یافته بود، در واکنش به این موضوع گفت: «ما نبردن را قبول داریم، به شرطی که در زمین مسابقه نبریم. مسئله من نتیجه نیست. ما هفت مساوی داشتیم و اعتراضی نکردم. موضوع اصلی من شعارهای قومیتی است و داوری در بیانیه‌ام نقش پررنگی ندارد.»

او با انتقاد از مدیران فوتبال افزود: «از فدراسیون و سازمان لیگ می‌پرسم که چه کاری انجام داده‌اند. اگر جای آن‌ها بودم، می‌دانستم چه باید بکنم، اما قرار نیست من راهکار بدهم.»

زنوزی با لحنی تند درباره عدالت در فوتبال ایران گفت: «اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، خیلی چیزها باید تغییر کند. قضاوت باید بر اساس وجدان باشد، نه روابط. از خودمان باید شروع کنیم.»

این گفت‌وگو در ادامه حال و هوایی احساسی به خود گرفت؛ جایی که مجری برنامه از زنوزی خواست لبخند بزند، اما مالک تراکتور با بغض پاسخ داد و گفت حال روحی مناسبی ندارد. او با اشاره به توهین‌هایی که متوجه خودش و قومیت‌ها شده، تأکید کرد: «به من فحش بدهند، اما به مردم نه. مشکل من فقط شعارهای قومیتی است.»

زنوزی در ادامه با ابراز تأسف از شرایط فوتبال ایران گفت: «مقصر هواداران نیستند، بلکه برخی رسانه‌ها و مدیرانی هستند که فوتبال را اداره می‌کنند. کسی نباید مسئولیتی را بپذیرد که شایستگی آن را ندارد.»

مالک تراکتور در پایان از هواداران استقلال و پرسپولیس عذرخواهی کرد و گفت هدفش ایجاد رقابتی سالم و جوانمردانه در فوتبال ایران است. او تأکید کرد که هیچ خصومتی با این باشگاه‌ها ندارد و خواستار شکل‌گیری مدیریتی شایسته و عادلانه در فوتبال کشور است.

انتهای پیام/