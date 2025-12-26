جدول هفته پانزدهم لیگ برتر در پایان روز دوم

به گزارش ایلنا، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. پرسپولیس در مهم‌ترین مسابقه، میهمان مس رفسنجان بود و با تک گل سروش رفیعی در نیمه نخست، این دیدار را با نتیجه ۱-۰ به سود خود به پایان رساند. با این برد، شاگردان اوسمار ویرا با ۲۸ امتیاز موقتاً صدر جدول را در اختیار گرفتند، در حالی که مس رفسنجان با هدایت مجتبی جباری و تنها ۸ امتیاز، نیم‌فصل را در قعر جدول به پایان رساند.

در دیگر دیدار حساس، تراکتور در خانه شمس‌آذر با تساوی بدون گل متوقف شد تا شاگردان اسکوچیچ با یک بازی کمتر ۲۲ امتیازی شده و در رده چهارم جدول باقی بمانند. شمس‌آذر نیز با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و در جایگاه پانزدهم ایستاد.

در اراک، آلومینیوم در مقابل ملوان با نتیجه ۰-۱ شکست خورد. این نتیجه باعث شد آلومینیوم با ۱۵ امتیاز در رده دوازدهم باقی بماند و ملوان با ۲۱ امتیاز به رده ششم جدول صعود کند.

در آخرین بازی امروز، فولاد در شیراز موفق شد فجر سپاسی را با نتیجه ۲-۱ شکست دهد تا شاگردان یحیی گل‌محمدی با ۱۶ امتیاز به رده دهم جدول برسند و فجر سپاسی با ۱۸ امتیاز در جایگاه نهم باقی بماند.

جدول لیگ پس از هفته پانزدهم همچنان رقابتی و فشرده دنبال می‌شود و صدرنشینی پرسپولیس موقت است، چرا که سپاهان یک دیدار معوقه در دست دارد.

