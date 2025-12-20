صلاح از بازیکنان لیورپول عذرخواهی کرد

به گزارش ایلنا، کرتیس جونز، هافبک لیورپول، اعلام کرد محمد صلاح پس از اظهارات جنجالی خود در ابتدای ماه جاری، از هم‌تیمی‌هایش عذرخواهی کرده و اعضای تیم این موضوع را پشت سر گذاشته‌اند.

صلاح پس از دیدار برابر لیدز یونایتد گفته بود که از سوی باشگاه «زیر اتوبوس انداخته شده» و با اشاره به تیره شدن روابطش با آرنه اشلوت، سرمربی جدید لیورپول، ابهاماتی درباره آینده‌اش ایجاد کرده بود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که او سه بازی متوالی از ترکیب تیم کنار گذاشته شده بود و لیورپول نیز تنها در سه بازی از ۱۰ دیدار اخیر خود به پیروزی رسیده بود.

این ستاره مصری پس از خط خوردن از فهرست لیورپول برای دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل اینتر، با انجام گفت‌وگوهای مثبت با اشلوت، بار دیگر به ترکیب تیم بازگشت و در دیدار لیگ برتر برابر برایتون در تاریخ ۱۲ دسامبر به میدان رفت.

جونز روز جمعه در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس گفت:«صلاح شخصیت مستقل خودش را دارد و حرف‌هایش را می‌زند. او از ما عذرخواهی کرد و گفت اگر روی کسی تأثیر گذاشته یا باعث ناراحتی شده، متأسف است. این نشان‌دهنده شخصیت اوست.»

او ادامه داد: «به نظرم این مسائل بخشی از ذهنیت برنده بودن است و فکر نمی‌کنم او آخرین بازیکنی باشد که چنین واکنشی نشان می‌دهد. قبول دارم که روش‌های متفاوتی برای بیان وجود دارد، اما اگر بازیکنی مشکلی با نیمکت‌نشینی داشته باشد و نخواهد بازی کند، در حالی که می‌تواند به تیم کمک کند، آن وقت موضوع نگران‌کننده‌تر است.»

در ادامه این گفت‌وگو، جونز با اشاره به فضای درونی تیم گفت: «هرگونه ناراحتی یا عصبانیتی، از جمله از سوی خود من، همیشه از نیت مثبت بوده است. شاید در لحظه، بیان آن درست نبوده، اما هرگز با هدف آسیب زدن به تیم، کادر فنی یا سرمربی نبوده است.»

او تأکید کرد: «این موضوع حالا کاملاً تمام شده و ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تیم از نظر هماهنگی در شرایط خوبی قرار دارد، خوب بازی می‌کنیم و دوباره در مسیر برد قرار گرفته‌ایم.»

محمد صلاح به تیم ملی مصر برای حضور در جام ملت‌های آفریقا دعوت شده و به همین دلیل، دیدار آخر هفته لیورپول در لیگ برتر را از دست خواهد داد. این رقابت‌ها که به میزبانی مراکش برگزار می‌شود، از ۲۱ دسامبر آغاز شده و تا ۱۸ ژانویه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/