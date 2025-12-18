به گزارش ایلنا، اوتکیر یوسوپوف که در فصل گذشته عضوی از باشگاه فولاد خوزستان بود، قرارداد خود با این تیم را فسخ و تصمیم گرفت به لیگ کشورش بازگردد. وی با باشگاه نوبهار ازبکستان قرارداد رسمی امضا کرده و برای فصل جدید در این تیم به میدان خواهد رفت.

این انتقال، حضور یوسوپوف در لیگ ازبکستان را تثبیت کرده و باشگاه نوبهار با جذب این دروازه‌بان باتجربه قصد دارد قدرت خط دفاعی خود را در فصل پیش‌رو افزایش دهد.

انتهای پیام/