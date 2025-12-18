دروازهبان فولاد به نوبهار ازبکستان پیوست
اوتکیر یوسوپوف، دروازهبان ازبکستانی پس از فسخ قرارداد با باشگاه فولاد خوزستان، به تیم نوبهار در لیگ ازبکستان ملحق شد.
به گزارش ایلنا، اوتکیر یوسوپوف که در فصل گذشته عضوی از باشگاه فولاد خوزستان بود، قرارداد خود با این تیم را فسخ و تصمیم گرفت به لیگ کشورش بازگردد. وی با باشگاه نوبهار ازبکستان قرارداد رسمی امضا کرده و برای فصل جدید در این تیم به میدان خواهد رفت.
این انتقال، حضور یوسوپوف در لیگ ازبکستان را تثبیت کرده و باشگاه نوبهار با جذب این دروازهبان باتجربه قصد دارد قدرت خط دفاعی خود را در فصل پیشرو افزایش دهد.