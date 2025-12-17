خبرگزاری کار ایران
حدادی‌فر: تمرکز روی گلزنی ضروری است
سرمربی ذوب آهن پس از توقف تیمش در دیدار خانگی مقابل شمس‌آذر قزوین با نتیجه صفر-صفر، از هواداران عذرخواهی کرد و تاکید کرد که بهبود روند هجومی و افزایش بهره‌وری از موقعیت‌های گلزنی اولویت اصلی تیم در روزهای آینده است.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر، ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فولادشهر به تساوی بدون گل مقابل شمس‌آذر قزوین رضایت داد. قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب آهن، در نشست خبری پس از بازی، عملکرد تیمش در نیمه اول را ضعیف توصیف و از هواداران حاضر در ورزشگاه و تماشاگران تلویزیونی عذرخواهی کرد.

وی توضیح داد که نیمه اول بازی با مشکلات ساختاری و مکانیکی همراه بوده و تیم تنها سایه‌ای از عملکرد همیشگی خود نشان داده است. حدادی‌فر افزود: در نیمه دوم شرایط بهبود یافت و موقعیت‌های گلزنی مناسبی ایجاد کردیم، اما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم و در حسرت برد باقی ماندیم.

سرمربی ذوب آهن درباره مشکل گلزنی تیم گفت: اگر گل نزنید، شاید نبازید، اما نمی‌توانید برنده شوید. ما تمرکز و کار زیادی روی پایان‌دهی به حملات بازیکنان انجام داده‌ایم و این موضوع ذهن من و کادر فنی را به شدت درگیر کرده است. امید دارم هرچه زودتر برطرف شود.

حدادی‌فر در پایان تاکید کرد: برای کسب نتایج بهتر، باید توپ‌های ارسالی به سمت دروازه حریف را به گل تبدیل کنیم و از دروازه خود محافظت نماییم. فوتبال ساده است؛ دفاع از دروازه خود و حمله به دروازه دیگر و گلزنی. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر بخش هجومی و گلزنی خواهد بود.

