فیفا بلیت ۶۰ دلاری را به جام جهانی ۲۰۲۶ اضافه کرد

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در پی انتقادات فراگیر از قیمت بالای بلیت‌ها و سیاست‌های فروش، از ایجاد یک رده جدید بلیت ۶۰ دلاری برای تمام دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش ایلنا، فیفا روز سه‌شنبه به‌طور رسمی اعلام کرد که یک رده جدید بلیت با عنوان «Supporter Entry Tier» و قیمت ۶۰ دلار برای تمامی ۱۰۴ مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است. این رقابت‌ها به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام فیفا، این بلیت‌ها در اختیار فدراسیون‌های عضو شرکت‌کننده در جام جهانی قرار می‌گیرد و هر فدراسیون، درباره نحوه توزیع آن میان هوادارانی که در داخل و خارج از کشور از تیم ملی خود حمایت کرده‌اند، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

طبق چارچوب جدید فیفا، نیمی از سهمیه بلیت هر فدراسیون ملی در دسته بلیت‌های ارزان‌تر قرار می‌گیرد. از این میزان، ۴۰ درصد به رده «Supporter Value Tier» که پیش‌تر وجود داشت اختصاص می‌یابد و ۱۰ درصد نیز به رده تازه‌تأسیس «Supporter Entry Tier» با قیمت ۶۰ دلار تعلق خواهد گرفت. مابقی بلیت‌ها به‌صورت مساوی میان دو رده «Supporter Standard» و «Supporter Premier» توزیع می‌شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که برنامه اولیه فروش بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ با موجی از انتقادات از سوی هواداران، به‌ویژه در اروپا، مواجه شده بود. در طرح قبلی، دسترسی تیم‌های حاضر در مسابقات به ارزان‌ترین رده‌های بلیت عملاً ممکن نبود و قیمت بلیت دیدارهای مرحله گروهی بین ۱۲۰ تا ۲۶۵ دلار تعیین شده بود. این موضوع، در کنار استفاده از مدل «قیمت‌گذاری پویا»، اعمال هزینه‌های جانبی و سیاست‌های بازپرداخت، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت.

فیفا همچنین اعلام کرده است که در مرحله فعلی فروش، بیش از ۲۰ میلیون درخواست خرید بلیت دریافت کرده است. در ادامه اصلاحات انجام‌شده، این نهاد تصمیم گرفته هزینه‌های اداری مربوط به بازپرداخت بلیت‌هایی را که پس از حذف تیم‌ها و بعد از دیدار فینال در تاریخ ۱۹ ژوئیه بازگردانده می‌شوند، حذف کند.

