توافق سانتوس و نیمار برای تمدید قرارداد تا جام جهانی ۲۰۲۶
نیمار و باشگاه سانتوس به توافقی اولیه برای تمدید قرارداد رسیدهاند تا این ستاره برزیلی دستکم تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در جمع سفیدپوشان بماند.
به گزارش ایلنا، نیمار، فوقستاره فوتبال برزیل، با باشگاه سانتوس به «توافق شفاهی» برای تمدید قرارداد دست یافته و قرار است حضورش در این تیم تا جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه پیدا کند. این بازیکن ۳۳ ساله که در ماه ژانویه و پس از دورهای پر از مصدومیت در الهلال عربستان به تیم دوران کودکیاش بازگشت، همواره اولویت خود را ماندن در سانتوس اعلام کرده بود.
طبق گزارش ESPN، مذاکرات دو طرف وارد مرحله پیشرفته شده و انتظار میرود نیمار بهزودی قراردادش را به مدت شش ماه دیگر تمدید کند. این اقدام به شایعات مربوط به انتقال احتمالی او پیش از جام جهانی پایان خواهد داد. در هفتههای اخیر نام چند باشگاه، از جمله اینتر میامیِ لیونل مسی، بهعنوان مقصد احتمالی نیمار مطرح شده بود، اما اکنون به نظر میرسد این بازیکن تصمیم خود را گرفته است.
نیمار در بازگشت دوباره به سانتوس نقش مهمی در حفظ این تیم در سطح اول فوتبال برزیل ایفا کرد و مانع سقوط آن شد. او از ابتدای سال جاری تاکنون در ۳۰ مسابقه برای سانتوس به میدان رفته و آمار ۱۲ گل و ۶ پاس گل را به ثبت رسانده است.
با وجود مشخصتر شدن آینده حرفهای نیمار، او بهزودی باید تحت عمل جراحی زانو قرار بگیرد. این بازیکن در هفتههای پایانی فصل گذشته با وجود درد به بازی ادامه داد، اما اکنون قرار است برای ترمیم مصدومیت زانویش زیر تیغ جراحی برود؛ اقدامی که حدود یک ماه او را از میادین دور خواهد کرد. نیمار در حال حاضر پس از پایان فصل سانتوس در تعطیلات به سر میبرد و فصل جدید فوتبال برزیل نیز تا پایان ماه ژانویه آغاز نخواهد شد.
ستاره سابق بارسلونا با حضور مستمر در ترکیب سانتوس، امیدوار است بار دیگر به تیم ملی برزیل بازگردد و جایی در فهرست سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. نیمار دو سال است که برای تیم ملی بازی نکرده، اما بارها تأکید کرده رؤیای حضور در جام جهانی آینده را در سر دارد. او پس از بازگشت به سانتوس گفته بود: «قطعاً تیم ملی چیزی است که میخواهم به آن برگردم. هنوز یک هدف بزرگ دارم؛ جام جهانی. فکر میکنم این آخرین مأموریت من باشد و برای رسیدن به آن، تحت هر شرایطی تلاش میکنم.»