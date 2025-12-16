میخائیل مامیاشویلی: کشتی گیران ایرانی دوستان قدیمی ما هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی،‌ سایت فدراسیون روسیه گزارشی از سفر مامیاشویلی به ایران ارائه داد:

در گزارش سایت فدراسیون روسیه آمده است: این سفر همزمان با برگزاری رقابت‌های فینال لیگ برتر کشتی باشگاه‌های کشور انجام شد؛ مسابقاتی که با حضور تعدادی از کشتی‌گیران شاخص روسیه از جمله زائوربک سیداکوف قهرمان المپیک، عباسگاجی ماگومدوف قهرمان جهان، شامیل ممدوف دارنده مدال جهانی، ابراهیم کادیف و احمد ادریسوف برگزار شد.

در جریان این سفر، رئیس فدراسیون کشتی روسیه با مسئولان فدراسیون کشتی ایران درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه از جمله برگزاری اردوهای مشترک، حضور در مسابقات بین‌المللی و توسعه رقابت‌های باشگاهی گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد. یکی از محورهای مهم این مذاکرات، برگزاری دیدار برگشت تیم‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی ایران و روسیه بود. پیش از این و در سال ۲۰۲۴ ، تیم‌های ایران در قالب لیگ حرفه‌ای کشتی در مسکو، در هر دو رشته آزاد و فرنگی با نتیجه نزدیک ۵ بر ۵ به پیروزی رسیده بودند.

مامیاشویلی در حاشیه این سفر با اشاره به روابط دیرینه دو کشور گفت: کشتی‌گیران ایرانی نه تنها رقبای اصلی ما روی تشک هستند، بلکه دوستان قدیمی ما نیز محسوب می‌شوند. اطمینان دارم کشتی‌گیران دو کشور می‌توانند رقابت‌هایی تماشایی ارائه دهند و ما تمام تلاش خود را برای سازماندهی چنین رویدادهایی به کار خواهیم گرفت. کشتی در ایران همواره از حمایت پرشور تماشاگران برخوردار است و این موضوع را در گفت‌ وگو با تلویزیون محلی ایران نیز مطرح کردم.

در رقابت‌های برگزار شده در ایران، کشتی‌گیران روس عملکرد موفقی داشتند و زائوربک سیداکوف و عباسگاجی ماگومدوف موفق به کسب جام قهرمانی شدند، اما تیم متشکل از ابراهیم کادیف، شامیل ممدوف و احمد ادریسوف در دیدار فینال مغلوب شد.

