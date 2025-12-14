اشتباه بزرگ تیم داوری علیه فرد البرز (ویدیو)
در نیمه دوم دیدار روز گذشته فردالبرز و بعثت کرمانشاه، تیم داوری اشتباه بزرگی را علیه شاگردان فرید صفایی فرد مرتکب شد.
به گزارش ایلنا، در نیمه دوم بازی، ابراهیم غلامنژاد از پشت خط نیمه و روی پاس بی نقص میثم نقیزاده موفق شد از تله آفساید بازیکنان بعثت کرمانشاه فرار کند و در موقعیت ۱۰۰درصد گلزنی قرار بگیرد اما کمک داور اول این بازی در کمال تعجب این صحنه را آفساید اعلام کرد!
باشگاه فرد البرز همواره تلاش میکند با احترام به تیم داوری و دوری از حواشی کنار خط و با تمرکز روی مسائل فنی، نتیجه را رقم بزند اما این اشتباه فاحش قطعاً روی نتیجه بازی تاثیر گذار بود.
ویدیوی این صحنه مشکوک را مشاهده میکنید: