خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشتباه بزرگ‌ تیم داوری علیه فرد البرز (ویدیو)

کد خبر : 1727456
لینک کوتاه کپی شد.

در نیمه دوم دیدار روز گذشته فردالبرز و بعثت کرمانشاه، تیم داوری اشتباه بزرگی را علیه شاگردان فرید صفایی فرد مرتکب شد.

به گزارش ایلنا، در نیمه دوم بازی، ابراهیم غلام‌نژاد از پشت خط نیمه و روی پاس بی نقص میثم نقی‌زاده موفق شد از تله آفساید بازیکنان بعثت کرمانشاه فرار کند و در موقعیت ۱۰۰درصد گلزنی قرار بگیرد اما کمک داور اول این بازی در کمال تعجب این صحنه را آفساید اعلام کرد!

باشگاه فرد البرز همواره تلاش می‌کند با احترام به تیم داوری و دوری از حواشی کنار خط و با تمرکز روی مسائل فنی، نتیجه را رقم بزند اما این اشتباه فاحش قطعاً روی نتیجه بازی تاثیر گذار بود.

ویدیوی این صحنه مشکوک را مشاهده می‌کنید:

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری