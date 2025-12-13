خبرگزاری کار ایران
واکنش حامد لک به گران شدن قیمت بنزین (عکس)
در پی تغییر قیمت بنزین و سه‌نرخی شدن آن از بامداد روز جمعه، حامد لک با انتشار پستی در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، از ساعت ۲۴ روز جمعه، قیمت بنزین در کشور تغییر کرد و عرضه این فرآورده نفتی به‌صورت سه‌نرخی ادامه خواهد داشت. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

پس از اعلام این تغییر، واکنش‌ها در فضای مجازی افزایش یافت و برخی چهره‌های ورزشی نیز نسبت به آن موضع‌گیری کردند. حامد لک، دروازه‌بان سابق پرسپولیس و فعلی فولاد خوزستان، با انتشار تصویری از خود در کنار خودروی شخصی‌اش، به این موضوع واکنش نشان داد.

در این تصویر، لک در حالی دیده می‌شود که پای خود را روی سقف خودرو قرار داده و در توضیح عکس نوشته است:«با این بنزین فقط باید رو ماشین کِشش گرفت.»

واکنش حامد لک به گران شدن قیمت بنزین (عکس)

انتهای پیام/
