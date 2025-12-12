خبرگزاری کار ایران
لیگ دسته اول فوتبال: توقف نساجی صدرنشین در روز پیروزی صنعت نفت

پارس جنوبی در اولین گام با سرمربی جدید خود بر نیروی زمینی تهران غلبه کرد.

به گزارش ایلنا، پنج دیدار از هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) برگزار شد که نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

فرد البرز صفر - بعثت کرمانشاه صفر

مس شهر بابک یک - شناورسازی قشم صفر

هوادار یک - نساجی مازندران یک

پارس جنوبی جم 2 - نیروی زمینی تهران یک

صنعت نفت آبادان یک - نود ارومیه صفر

نساجی با وجود توقف در خانه هوادار، با 34 امتیاز همچنان صدرنشین است و صنعت نفت و مس شهر بابک با 27 و 26 امتیاز، در رتبه‌هایدوم و سوم قرار گرفته‌اند. پارس جنوبی هم در اولین سرمربیگری رضا مهاجری طعم برد را چشید و با 20 امتیاز، در رتبه ششم ایستاد. داماش با چهار امتیاز در قعر جدول روزگار می‌گذراند و تیم‌های شهرداری نوشهر و مس سونگون با 10 و شش امتیاز، در جایگاه‌های شانزدهم و هفدهم جای دارند.

برنامه دیدارهای باقیمانده از هفته پانزدهم لیگ یک در زیر آمده است:

شنبه 22 آذر

شهرداری نوشهر - سایپا

مس سونگون ورزقان - نفت و گاز گچساران

آریو اسلامشهر - داماش گیلان

پالایش نفت بندرعباس - مس کرمان

انتهای پیام/
