رئال مادرید بدون فوت وقت پس از شکست تلخ مقابل سلتاویگو، امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان منچسترسیتی است. این مسابقه تبدیل به پرتکرارترین تقابل میان مدعیان اصلی لیگ قهرمانان اروپا شده است، حتی اگر در حال حاضر هیچ‌یک از دو تیم شانس اول قهرمانی تلقی نشوند. آمار به تنهایی گویای همه چیز است؛ رئال مادرید دو عنوان از چهار جام اخیر لیگ قهرمانان را کسب کرده و سیتی نیز با وجود قهرمانی در یک دوره، به فینال ۲۰۲۱ رسیده که مغلوب چلسی شد.

برتری رئال مادرید در نبردهای اخیر

این دو تیم با تناوب قابل توجهی به مصاف یکدیگر می‌روند. بازی امشب، پنجمین تقابل متوالی در پنج فصل اخیر و ششمین رویارویی در هفت فصل گذشته را رقم می‌زند.

در تاریخ اخیر، کفه ترازو به سود تیم اسپانیایی است: رئال مادرید در نیمه‌نهایی فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱، یک‌چهارم نهایی فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ و دور حذفی فصل گذشته پیروز شده است. در مقابل، پیروزی‌های سیتی در مرحله یک‌هشتم نهایی فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ و نیمه‌نهایی فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رقم خورد که منجر به صعود آن‌ها به اولین فینال لیگ قهرمانان شد.

گزارش مصدومیت‌ها؛ بحران دفاعی رئال مادرید

هر دو تیم با غیبت‌های کلیدی مواجه هستند، اما رئال مادرید به مراتب آسیب‌پذیرتر است. ژابی آلونسو، سرمربی رئال، شش مدافع اصلی خود را در اختیار ندارد؛ از جمله دو مدافع راست اصلی (ترنت الکساندر آرنولد و دنی کارواخال) و مهم‌ترین مدافعان میانی (ادر میلیتائو و هویسن). همچنین، ادواردو کاماوینگا و به احتمال زیاد کیلیان امباپه نیز به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.

در سوی دیگر، منچسترسیتی جان استونز در خط دفاعی و متئو کواچیچ و رودریگو در خط میانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.

تمرکز بر رئال مادرید

بحران دفاعی: مصدومیت‌ها به شدت به رئال مادرید ضربه زده است؛ شش نفر از 10 مدافع آن‌ها خانه‌نشین هستند. انتظار می‌رود فدریکو والورده بار دیگر در پست مدافع راست به میدان برود.

ترکیب نامشخص: ژابی آلونسو از انتشار فهرست بازیکنان خودداری کرده و منتظر است تا وضعیت امباپه برای بازی مشخص شود. با این حال، غیبت هویسن و کاماوینگا تأیید شده است.

تکیه بر جوانان: با توجه به غیبت‌های فراوان، آلونسو به آکادمی روی آورده است. خورخه سسترو (هافبک)، خوآن مارتینز (مدافع میانی) و ویکتور والدپه‌نیاس (مدافع میانی) به تیم فراخوانده شده‌اند و داوید خیمنز نیز برای پست مدافع راست در نظر گرفته شده است.

رکورد قوی خانگی: رئال مادرید در این فصل لیگ قهرمانان در برنابئو عملکرد محکمی داشته و هر دو بازی خانگی خود مقابل مارسی و یوونتوس را با سه گل زده و تنها یک گل خورده، پیروز شده است.

تمرکز بر منچسترسیتی

غیبت بازیکنان کلیدی: سیتی مصدومیت‌های کمتری دارد، اما بازیکنان غایب، مهره‌های بسیار مهمی هستند؛ استونز، کواچیچ و رودری با تیم سفر نخواهند کرد.

رقیب آشنا: رئال مادرید پرتکرارترین حریف اسپانیایی سیتی است؛ بازی امشب، پانزدهمین تقابل دو تیم است که بسیار بیشتر از بارسلونا (شش بار) است.

سفرهای دشوار به برنابئو: سیتی در شش حضور اخیر خود در برنابئو، موفقیت چندانی کسب نکرده و یک پیروزی، دو تساوی و چهار شکست در کارنامه دارد.

فرم کنونی: در حالی که فصل گذشته رئال مادرید در بازی حذفی پیروز شد، در این فصل هر دو تیم برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر و صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی تلاش می‌کنند. تیم پپ گواردیولا در لیگ داخلی با ۱۰ امتیاز از ۱۵ بازی در رده دوازدهم قرار دارد و دو امتیاز از رئال مادرید (که ششم است) عقب‌تر است.

