به گزارش ایلنا، محمد صلاح پس از اینکه برای سومین بازی متوالی در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در دیدار ۳-۳ مقابل لیدز یونایتد به میدان نرفت، این اظهارات را بیان کرد. او معتقد است که به عنوان قربانی مشکلات لیورپول در این فصل مطرح شده و تصریح کرد که «به نظر می‌رسد کسی نمی‌خواهد من در این باشگاه بمانم.»

این مهاجم همچنین در خصوص احتمال ترک آنفیلد در پنجره نقل و انتقالات ژانویه ابراز نگرانی کرد.

او در مصاحبه پس از مسابقه در الند رود گفت:«این سومین بار است که روی نیمکت نشسته‌ام، برای اولین بار در دوران حرفه‌ای‌ام. بسیار، بسیار ناامیدم. من سال‌ها برای این باشگاه زحمت کشیده‌ام و به‌ویژه در فصل گذشته. حالا روی نیمکت نشسته‌ام و نمی‌دانم چرا.»

صلاح ادامه داد:«به نظر می‌رسد باشگاه من را به زیر اتوبوس انداخته است. واضح است که کسی می‌خواهد تمام تقصیرها به گردن من بیفتد. در تابستان وعده‌های زیادی به من داده شد و اکنون برای سه بازی روی نیمکت نشسته‌ام، بنابراین نمی‌توانم بگویم که آن‌ها به وعده‌های خود عمل کردند.»

او همچنین گفت: «بارها گفته‌ام که رابطه خوبی با سرمربی داشتم، اما ناگهان این رابطه از بین رفته است. نمی‌دانم چرا، اما به نظر می‌رسد که کسی نمی‌خواهد در این باشگاه باشم.»

صلاح در ادامه تأکید کرد که همچنان از لیورپول حمایت می‌کند و گفت:«این باشگاه را همیشه حمایت می‌کنم. بچه‌هایم نیز همیشه از آن حمایت خواهند کرد. این باشگاه را خیلی دوست دارم و همیشه دوست خواهم داشت. دیروز به مادرم گفتم که به بازی مقابل برایتون بیاید. نمی‌دانم که بازی خواهم کرد یا نه، اما می‌خواهم از آن لذت ببرم.»

این بازیکن ۳۳ ساله در فصل گذشته ۳۴ گل و ۲۳ پاس گل در تمامی رقابت‌ها به ثبت رساند و به تیمش در کسب قهرمانی لیگ برتر کمک کرد. او در آوریل گذشته قرارداد جدیدی به ارزش بیش از ۴۰۰ هزار پوند (۵۳۴ هزار دلار) در هفته به امضا رساند.

با این حال، صلاح در این فصل با افت فرم مواجه شده و تنها پنج گل در ۱۹ بازی به ثمر رسانده است. آخرین بار او در آوریل ۲۰۲۴ برای یک بازی لیگ کنار گذاشته شده بود.

صلاح در ادامه گفت: «این وضعیت برایم قابل قبول نیست. نمی‌دانم چرا این اتفاق برایم می‌افتد. فکر می‌کنم اگر اینجا جای دیگری بود، هر باشگاهی از بازیکن خود حمایت می‌کرد. حالا به نظر می‌رسد که من را به زیر اتوبوس انداخته‌اند چون به عنوان مشکل تیم شناخته می‌شوم.»

او همچنین به مقایسه خود با هری کین، مهاجم سابق تاتنهام، پرداخت و گفت:«مدت‌ها پیش، هری کین برای ۱۰ بازی گل نزد و همه در رسانه‌ها گفتند: "او قطعاً گل خواهد زد". اما وقتی نوبت به من می‌رسد، همه می‌گویند: "او باید روی نیمکت بنشیند".»

صلاح در پاسخ به این سوال که آیا بازی آخرش برای لیورپول را انجام داده است، گفت:«در فوتبال هرگز نمی‌دانی چه اتفاقی می‌افتد. این وضعیت را نمی‌پذیرم. برای این باشگاه زحمت‌های زیادی کشیده‌ام.»

او همچنین در مورد احتمال دریافت پیشنهاد از لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی در ژانویه گفت:«نمی‌خواهم به این سوال پاسخ دهم زیرا باشگاه من را به سمت دیگری هدایت خواهد کرد.»

صلاح در ادامه فاش کرد که روز جمعه با آرنه اشلوت در کربی دیدار کرده و به او اطلاع داده شده که برای سومین بار متوالی در ترکیب قرار نخواهد گرفت. او در این سه بازی تنها ۴۵ دقیقه بازی کرده و لیورپول در این مدت پنج امتیاز از مجموع نه امتیاز ممکن کسب کرده است.

او گفت:«دیروز می‌دانستم که قرار نیست بازی کنم، بنابراین باید این را بپذیرم و به خانه بروم. او احساساتم را می‌داند. هیچ رابطه‌ای بین ما وجود ندارد. رابطه ما بسیار خوب بود و ناگهان این رابطه از بین رفته است.»

صلاح در پایان به این سوال که آیا از امضای قرارداد جدید در آوریل پشیمان است، پاسخ داد:«تصور کنید چقدر بد است که باید به این سوال پاسخ دهم. این واقعاً دردآور است. هرگز از امضای قرارداد با این باشگاه پشیمان نخواهم شد. فکر می‌کردم که اینجا تمدید می‌کنم و دوران حرفه‌ای‌ام را اینجا به پایان می‌رسانم، اما این مطابق برنامه نیست.»

صلاح قرار است در تاریخ ۱۵ دسامبر به تیم ملی مصر برای شرکت در جام ملت‌های آفریقا بپیوندد. لیورپول در بازی بعدی خود روز سه‌شنبه به مصاف اینتر در سن سیرو خواهد رفت و سپس در آنفیلد به مصاف برایتون خواهد رفت که ممکن است آخرین بازی صلاح قبل از رفتن به جام ملت‌های آفریقا باشد.

