English العربیه
سرخط خبرها :
بازگشت امیدوارکننده ستاره استقلال به تمرینات (عکس)

ستاره استقلال به تمرینات این تیم بازگشت.

به گزارش ایلنا، تمرینات استقلال برای دربی پایتخت امروز در حالی آغاز شد که حضور مهران احمدی در کمپ مرحوم ناصر حجازی، خبر امیدوارکننده‌ای برای هواداران بود.

آبی‌ها پس از پیروزی سخت و مهم برابر فولاد یک روز استراحت داشتند و امروز با شرایطی جدی و کاملاً متمرکز وارد فاز آماده‌سازی برای حساس‌ترین بازی نیم‌فصل شدند. بزرگ‌ترین نگاه‌ها اما به احمدی دوخته شده بود؛ هافبکی که در دیدار با فولاد تنها چند دقیقه پس از شروع بازی مصدوم شد و زمین را ترک کرد.

با وجود حضورش در تمرین، احمدی هنوز وارد کار گروهی نشده و زیر نظر مستقیم پزشکان مشغول انجام برنامه‌های انفرادی است. کادر پزشکی استقلال تلاش کرده فشار تمرینی او کنترل‌شده باشد تا عضله آسیب‌دیده‌اش واکنش منفی نشان ندهد.

همین که امروز در کنار تیم دیده شد، نشانه خوبی از وضعیت رو‌به‌بهبود اوست؛ نشانه‌ای که باعث شده امیدواری‌ها درباره رسیدنش به دربی کمی بیشتر شود، هرچند هنوز نمی‌توان درباره حضور قطعی‌اش تصمیم گرفت.

قرار است روز پنجشنبه، یعنی تنها ۲۴ ساعت پیش از شهرآورد، نظر نهایی پزشکان اعلام شود. ساپینتو خوب می‌داند که غیبت همزمان منیر الحدادی و احمدی می‌تواند دست او را در بخش خلاقیت خط میانی کاملاً خالی بگذارد.

به همین دلیل، وضعیت احمدی برای استقلال اهمیت حیاتی دارد. حالا همه منتظرند ببینند این بازیکن می‌تواند خود را به‌عنوان جانشین منیر به دربی برساند یا نه؛ موضوعی که احتمالاً تا آخرین لحظه معادلات تاکتیکی استقلال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

