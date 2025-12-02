تاجرنیا: دربی ۱۰۶ را در فضای سالم و بدون حاشیه میخواهیم
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با اشاره به حساسیت دربی ۱۰۶، بر نقش بازیکنان و هواداران در ایجاد فضای سالم و مبتنی بر احترام تأکید کرد و گفت تلاش مجموعه باشگاه بر این است که مسابقه در فضایی آرام و بدون حاشیه برگزار شود.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری دربی شماره ۱۰۶ میان پرسپولیس و استقلال، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال پس از جلسه هماهنگی عصر امروز، دیدگاههای باشگاه را درباره شرایط فرهنگی مسابقه تشریح کرد. او با اشاره به برنامههای شکلگرفته در حوزه فرهنگ و مسئولیت اجتماعی، گفت از ابتدای فعالیت مدیریت جدید، تقویت این بخش در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی نظیر پاکسازی محیط ورزشگاهها، ترویج دوچرخهسواری و توجه به موضوعات زیستمحیطی در چارچوب همین سیاستها انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه بازتاب رفتار باشگاهها از طریق بازیکنان و هواداران صورت میگیرد، افزود نگاه اصلی استقلال در آستانه دربی، ترویج احترام و پرهیز از هرگونه رفتار تنشزا است. به گفته او، فوتبال باید منبع شادی و آرامش برای مردم باشد و هر عاملی که این فضا را مخدوش کند، باید کنار گذاشته شود.
تاجرنیا در ادامه به برخی تنشهای روزهای اخیر اشاره کرد و توضیح داد که اتفاقات رخداده مورد تأیید هیچیک از دو باشگاه نبوده و با مدیریت مناسب، فضا بار دیگر به آرامش رسیده است. او تأکید کرد هواداران میتوانند تیم خود را تشویق کنند و رقابت ورزشی بخوانند، اما این هیجان نباید منجر به تخریب یا ایجاد کدورت شود.
رئیس هیئتمدیره استقلال همچنین گفت ایجاد تعادل میان هیجان طبیعی هواداران و رعایت اصول اخلاقی، زمینهساز شکلگیری فضایی سالم و همدلانه خواهد بود. وی نقش بازیکنان و مدیران دو تیم را در این مسیر بسیار مهم دانست و هدف جلسات هماهنگی را فراهمکردن بستری برای برگزاری مسابقهای جذاب و در عین حال آرام عنوان کرد.
تاجرنیا درباره پیشبینی خود از نتیجه مسابقه نیز اظهار داشت با توجه به شرایط دو تیم در جدول، انتظار میرود دربی ۱۰۶ با کیفیتی مطلوب و همراه با احترام متقابل برگزار شود.