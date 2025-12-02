خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاجرنیا: دربی ۱۰۶ را در فضای سالم و بدون حاشیه می‌خواهیم

تاجرنیا: دربی ۱۰۶ را در فضای سالم و بدون حاشیه می‌خواهیم
کد خبر : 1722139
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با اشاره به حساسیت دربی ۱۰۶، بر نقش بازیکنان و هواداران در ایجاد فضای سالم و مبتنی بر احترام تأکید کرد و گفت تلاش مجموعه باشگاه بر این است که مسابقه در فضایی آرام و بدون حاشیه برگزار شود.

به گزارش ایلنا،  در آستانه برگزاری دربی شماره ۱۰۶ میان پرسپولیس و استقلال، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال پس از جلسه هماهنگی عصر امروز، دیدگاه‌های باشگاه را درباره شرایط فرهنگی مسابقه تشریح کرد. او با اشاره به برنامه‌های شکل‌گرفته در حوزه فرهنگ و مسئولیت اجتماعی، گفت از ابتدای فعالیت مدیریت جدید، تقویت این بخش در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی نظیر پاکسازی محیط ورزشگاه‌ها، ترویج دوچرخه‌سواری و توجه به موضوعات زیست‌محیطی در چارچوب همین سیاست‌ها انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه بازتاب رفتار باشگاه‌ها از طریق بازیکنان و هواداران صورت می‌گیرد، افزود نگاه اصلی استقلال در آستانه دربی، ترویج احترام و پرهیز از هرگونه رفتار تنش‌زا است. به گفته او، فوتبال باید منبع شادی و آرامش برای مردم باشد و هر عاملی که این فضا را مخدوش کند، باید کنار گذاشته شود.

تاجرنیا در ادامه به برخی تنش‌های روزهای اخیر اشاره کرد و توضیح داد که اتفاقات رخ‌داده مورد تأیید هیچ‌یک از دو باشگاه نبوده و با مدیریت مناسب، فضا بار دیگر به آرامش رسیده است. او تأکید کرد هواداران می‌توانند تیم خود را تشویق کنند و رقابت ورزشی بخوانند، اما این هیجان نباید منجر به تخریب یا ایجاد کدورت شود.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال همچنین گفت ایجاد تعادل میان هیجان طبیعی هواداران و رعایت اصول اخلاقی، زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی سالم و همدلانه خواهد بود. وی نقش بازیکنان و مدیران دو تیم را در این مسیر بسیار مهم دانست و هدف جلسات هماهنگی را فراهم‌کردن بستری برای برگزاری مسابقه‌ای جذاب و در عین حال آرام عنوان کرد.

تاجرنیا درباره پیش‌بینی خود از نتیجه مسابقه نیز اظهار داشت با توجه به شرایط دو تیم در جدول، انتظار می‌رود دربی ۱۰۶ با کیفیتی مطلوب و همراه با احترام متقابل برگزار شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی