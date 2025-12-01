اتفاق نگران کننده برای پرسپولیس
پرسپولیس با برنامه فشردهای در ادامه مسیر مواجه خواهد شد و باید دید تفکرات اوسمار برای این موضوع چه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، با اعلام برنامه چهار هفته از مسابقات لیگ برتر شامل دو هفته پایانی نیمفصل اول و دو هفته ابتدایی نیمفصل دوم حالا اوسمار و یارانش تکلیف خود را تا هفته اول بهمن میدانند. طبق این برنامه پرسپولیس در تاریخهای 23آذر، 5دیماه، 28دیماه و 3بهمنماه باید به ترتیب مقابل آلومینیوم اراک، مس رفسنجان، فجرسپاسی و سپاهان به میدان برود که از این چهار مسابقه دیدار با مس و فجر در خانه حریفان برگزار خواهد شد.
طبق برنامه جدید سازمان لیگ، پرسپولیس باید روز 23آذر مقابل آلومینیوم اراک در تهران بازی کند و در هفته پایانی روز جمعه 5دیماه میهمان مس رفسنجان خواهد بود. نکته اینجاست که بازی حذفی مقابل تراکتور در تبریز بین این دو مسابقه و در یکی از دو تاریخ 26 یا 27 آذرماه برگزار خواهد شد. یعنی فاصله آن مسابقه از دیدار با آلومینیوم سه یا چهار روز خواهد شد اما از بازی در رفسنجان 8 یا 9 روز میشود.
گفتنی است در دیماه و بعد از انجام بازی هفته پانزدهم مقابل مس رفسنجان بیش از سه هفته خبری از برگزاری مسابقه در لیگ برتر نیست و پرسپولیس وارد تعطیلات نیمفصل میشود. از بین چهار مسابقه اعلامی هم دو بازی مقابل مس رفسنجان و سپاهان در روز جمعه برگزار خواهد شد.