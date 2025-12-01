قلم قرمز اوسمار آماده برای خط زدن شش پرسپولیسی
شش بازیکن پرسپولیس برای دیدار حساس این هفته تیمشان مقابل استقلال از لیست این تیم خط خواهند خورد تا تجربه تلخی را پشت سر بگذارند.
به گزارش ایلنا، با در نظر گرفتن اینکه اسکواد پرسپولیس برای اولین بار در این فصل کامل خواهد شد کار اوسمار برای انتخاب لیست مثل انتخاب یازده نفر نهایی دشوار خواهد بود.
مارکو باکیچ تنها مصدوم پرسپولیس در آستانه دربی است که گفت میشود به این بازی خواهد رسید. در عین حال اگر باکیچ شرایط حضور در این مسابقه را داشته باشد اوسمار باید بهترینها و آمادهترینها را برای لیست نهایی دربی انتخاب کند. از آنجایی که 28 بازیکن در تمرینات تیم پرسپولیس حضور دارند اوسمار باید روی نام شش بازیکن تیمش قلم قرمز بکشد.
در بازی قبلی بیفوما و باکیچ شرایط بازی نداشتند اما غیر از آنها نفراتی مثل صادقی، فخریان و بابایی هم خط خوردند. با وجود این با اضافه شدن بیفوما کار دشوارتر هم خواهد شد و اگر باکیچ هم به این بازی برسد دو بازیکن دیگر باید خط بخورند.
در نگاه اول حواسها به بازیکنان جوانتر ختم میشود و شاید بازیکنانی مثل علیرضا هماییفر یا امیرحسین محمودی هم کنار گذاشته شوند ولی از آنجایی که طبق قانون هر تیم باید روی نیمکت دو بازیکن زیر 21سال داشته باشد به نظر میرسد این دو نفر باید در لیست بمانند و جوانهای دیگری مثل سهیل صحرایی خط بخورند. همچنین محمد گندمی، گلر سوم پرسپولیس هم یکی از آن 28بازیکن است که حتماً از لیست کنار گذاشته میشود.