احضار مدیران پادیاب پس از اعتراض به داوری به کمیته انضباطی
کمیته انضباطی از مدیرعامل و مالک باشگاه پادیاب خلخال خواست ظرف ۴۸ ساعت درباره اظهارات اعتراضیشان پس از دیدار با استقلال، توضیحات رسمی ارائه کنند.
به گزارش ایلنا، با اعلام کمیته انضباطی مهراب شفقی، مدیرعامل و فرزاد پادیاب، مالک باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، باید ظرف ۴۸ ساعت دفاعیات خود را به این کمیته ارسال کنند.
مدیرعامل و مالک پادیاب دیشب (جمعه) پس از شکست ۲ بر یک مقابل استقلال در یک شانزدهم نهایی جام حذفی به شدت نسبت به داوری این بازی اعتراض کردند و مدعی شدند داور بازی را برای استقلال درآورده است.