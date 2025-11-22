احضار مدیران پادیاب پس از اعتراض به داوری به کمیته انضباطی

به گزارش ایلنا، با اعلام کمیته انضباطی مهراب شفقی، مدیرعامل و فرزاد پادیاب، مالک باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، باید ظرف ۴۸ ساعت دفاعیات خود را به این کمیته ارسال کنند.

مدیرعامل و مالک پادیاب دیشب (جمعه) پس از شکست ۲ بر یک مقابل استقلال در یک شانزدهم نهایی جام حذفی به شدت نسبت به داوری این بازی اعتراض کردند و مدعی شدند داور بازی را برای استقلال درآورده است.

