واکنش مصطفی آجورلو به حضور دوباره در استقلال
مصطفی آجورلو به حضور دوباره در استقلال واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در سالهای اخیر هر بار موضوع انتخاب مدیرعامل جدید برای باشگاه استقلال مطرح شده، نام مصطفی آجورلو نیز به عنوان یکی از گزینههای احتمالی بر سر زبانها افتاده است. با این حال، این گمانهزنیها تاکنون به واقعیت تبدیل نشده و مدیرعامل پیشین آبیها نیز بارها چنین موضوعی را تکذیب کرده است.
آجورلو در گفتوگوی امشب خود با خبرنگاران با رد شایعات مربوط به بازگشتش گفت: از زمانی که از استقلال جدا شدم، هیچکس درباره مدیرعاملی با من صحبت نکرده است. مدیران فعلی هم زحمت میکشند و به نظر من عملکرد خوبی داشتهاند.
او در ادامه افزود: در این سالها بسیاری از هواداران در خیابان از من خواستهاند برگردم تا شرایط گذشته تکرار شود. من همیشه خودم را خدمتگزار استقلال میدانم و اگر لازم باشد آماده کمک هستم، اما تاکنون هیچ مذاکرهای با من انجام نشده است.
مدیرعامل سابق استقلال درباره علت مطرح نشدن نام او نیز اظهار کرد: نمیدانم؛ شاید موانعی وجود دارد که موجب شده هیچکس تا امروز برای این موضوع با من صحبتی نکند.