تشکر رونالدو از ترامپ پس از دریافت کلید طلایی کاخ سفید

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی پرتغال و بازیکن باشگاه النصر عربستان، در این مراسم که در واشنگتن برگزار شد، در جمع مهمانان ویژه نشسته بود و در کنار دیگر شخصیت‌های برجسته، به سخنرانی ترامپ و ولیعهد عربستان گوش داد.

حضور رونالدو در این رویداد به دلیل نقش تأثیرگذار او در فوتبال عربستان از زمان پیوستن به النصر در سال 2023، که تحت مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور است، بود.

این بازیکن بعداً تصاویری از تعاملات خود با ترامپ را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت، از جمله سلفی معروفی که در کنار برخی از تأثیرگذارترین چهره‌های جهان، از جمله ایلان ماسک، گرفته شده بود. این تصویر بحث‌های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت و بسیاری به مجموع ثروت افراد حاضر در این عکس اشاره کردند که بر اساس گزارش‌ها به "تریلیون‌ها دلار" می‌رسید.

پس از این ضیافت، ترامپ رونالدو را صبح روز بعد به دفترش دعوت کرد و در این دیدار، کلید طلایی کاخ سفید را به او اهدا کرد. این اقدام به عنوان یک نشانه نمادین از احترام توصیف شد. رونالدو با ابراز احساسات خود نسبت به این افتخار، از رئیس‌جمهور ایالات متحده به خاطر مهمان‌نوازی‌اش تشکر کرد.

او نوشت: "از شما آقای رئیس‌جمهور بابت دعوت و خوش‌آمدگویی گرمی که شما و بانوی اول به من و همسر آینده‌ام دادید، سپاسگزارم. هر یک از ما چیزی ارزشمند برای ارائه داریم و من آماده‌ام تا سهم خود را در الهام‌بخشی به نسل‌های جدید برای ساخت آینده‌ای سرشار از شجاعت، مسئولیت و صلح پایدار ایفا کنم."

