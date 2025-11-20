طلای متقیان و نقره مرادی در پرتاب نیزه پارادوومیدانی ریاض

به گزارش ایلنا، مسابقات پرتاب نیزه F55-56 پارادوومیدانی امروز در شهر ریاض با حضور نمایندگان ایران و حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه پیگیری شد. در این رقابت‌ها هاشمیه متقیان و زینب مرادی به‌عنوان دو نماینده کشورمان عملکرد موفقی از خود به جا گذاشتند.

متقیان در جریان شش پرتاب خود، اعداد ۲۱.۹۸ و ۲۲.۴۵ متر را در نخستین دو تلاش به ثبت رساند؛ پرتاب سوم او خطا بود و در نوبت چهارم رکورد ۲۱.۹۰ متر را ثبت کرد. او در پنجمین تلاش به عدد ۲۱.۰۷ متر رسید و پرتاب ششمش با رکورد ۲۲.۲۳ متر همراه شد. بهترین تلاش متقیان با ثبت ۲۲.۴۵ متر، او را در جایگاه نخست قرار داد تا مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

زینب مرادی نیز در نخستین پرتاب خود رکورد ۲۱.۶۷ متر را ثبت کرد و در ادامه اعداد ۲۱.۴۰ و ۲۱.۹۸ متر را در تلاش‌های دوم و سوم به جا گذاشت. پرتاب چهارم او به ۲۱.۴۵ متر رسید و پنجم و ششم نیز با خطا همراه شد. مرادی با بهترین رکورد ۲۱.۹۸ متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را کسب کرد.

متقیان که سابقه قهرمانی پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را در کارنامه دارد و در پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ به رتبه پنجم رسیده بود، با این قهرمانی به یک دستاورد مهم دیگر دست یافت. مرادی نیز پس از کسب مدال برنز مسابقات جهانی پارادوومیدانی در مهرماه، بار دیگر موفق شد روی سکوی رقابت‌های بین‌المللی قرار بگیرد.

انتهای پیام/