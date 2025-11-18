شکست تیم بسکتبال سه نفره مردان مقابل ساحل عاج
تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران در دومین دیدار خود در بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض مقابل ساحل عاج مغلوب شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیم ملی ایران در شهر ریاض امشب (سهشنبه) برگزار شد و ترکیب ایران شامل پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو بود. این تیم زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این رقابتها شرکت کرده است.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود موفق شده بودند ترکیه را شکست دهند، اما در دومین بازی نتوانستند مقابل ساحل عاج نتیجه را حفظ کنند و با اختلاف سه امتیاز شکست خوردند.