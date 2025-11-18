غلامرضا فرخی: مدالم را به مردم ایران تقدیم میکنم
غلامرضا فرخی، قهرمان وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی، پس از کسب مدال طلای این رقابتها، آن را به مردم ایران تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، فرخی اظهار داشت: امسال سالی سخت و پرترافیک برای من بود و امیدوارم توانسته باشم لحظهای دل مردم کشورم را شاد کنم.
وی افزود: بازیهای کشورهای اسلامی آخرین مسابقه رسمی من در سال جاری بود و با برنامهریزی دقیق کادر فنی و آنالیزهای انجامشده، موفق شدم این رقابتها را با خوشرنگترین مدال به پایان برسانم.
قهرمان جهان درباره سطح حریفان خود گفت: تمام کشورها نفرات برتر خود را به این بازیها اعزام کردند و حریفان صد درصد ما را آنالیز میکنند؛ دیگر هیچ حریفی را نمیتوان دستکم گرفت.
فرخی در پایان درباره تقدیم مدال خود عنوان کرد: میخواهم مدالم را به مردم ایران تقدیم کنم و امیدوارم فرزند خوبی بوده باشم و توانسته باشم لحظهای آنها را شاد کنم.