به گزارش ایلنا، فرخی اظهار داشت: امسال سالی سخت و پرترافیک برای من بود و امیدوارم توانسته باشم لحظه‌ای دل مردم کشورم را شاد کنم.

وی افزود: بازی‌های کشورهای اسلامی آخرین مسابقه رسمی من در سال جاری بود و با برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و آنالیزهای انجام‌شده، موفق شدم این رقابت‌ها را با خوشرنگ‌ترین مدال به پایان برسانم.

قهرمان جهان درباره سطح حریفان خود گفت: تمام کشورها نفرات برتر خود را به این بازی‌ها اعزام کردند و حریفان صد درصد ما را آنالیز می‌کنند؛ دیگر هیچ حریفی را نمی‌توان دست‌کم گرفت.

فرخی در پایان درباره تقدیم مدال خود عنوان کرد: می‌خواهم مدالم را به مردم ایران تقدیم کنم و امیدوارم فرزند خوبی بوده باشم و توانسته باشم لحظه‌ای آنها را شاد کنم.

انتهای پیام/