شکست خاتون بم برابر تیم بنگال هند

به گزارش ایلنا، تیم خاتون بم در اولین مسابقه خود از لیگ قهرمانان بانوان آسیا 2025 امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان) از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت به مصاف بنگال هند رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود بنگال هند به پایان رسید.

تک گل خاتون بم در این مسابقه را مونا حمودی در نیمه اول به ثمر رساند.

تیم خاتون بم که در این مسابقات با تیم‌های بنگال هند، نسف قارشی ازبکستان و ووهان چین همگروه است در دومین مسابقه از ساعت 14:30 روز پنجشنبه، ۲۹ آبان به مصاف نماینده ازبکستان می‌رود.

