ایتالیا ۱-۴ نروژ: پلی آف تنها امید شاگردان گتوزو
تیم ملی ایتالیا که بازی برابر نروژ را خوب آغاز کرده بود و خیلی زود با گل فرانچسکو پیو اسپوزیتو پیش افتاد، در نهایت با پایانی شوکهکننده مواجه شد: ۴-۱ به نفع نروژ!
به گزارش ایلنا، ایتالیا میدانست که نمیتواند با اختلاف ۹ گل برابر نروژ به پیروزی برسد و سرنوشت را پذیرفته بود و از قبل برای پلیآف آماده شده بود ولی شاید خوشبینترین هوادار آتزوری هم باورش نمیشد که این تیم در نیمه دوم مقابل نروژ فرو بپاشد و ۴-۱ شکست بخورد: شکستی سنگین در این خانه که نشان میدهد جنارو گتوزو هم در دیدارهای دشوار با مشکل مواجه میشود.
بازی از همان ابتدا با فشار بالای آتزوری آغاز شد و ایتالیا خیلی زود به موقعیتهای خطرناک رسید. در دقیقه ۷، روی ارسال دیلورنزو از سمت راست و پاس زیبای اسپوزیتو، توپ مقابل دیمارکو قرار گرفت اما ضربه روی پای او با اختلافی کم از کنار تیر دوم گذشت.
اما لحظهای که ایتالیا به دنبال آن بود خیلی زود فرا رسید. در دقیقه ۱۱، روی یک اشتباه عجیب ریرسون در مهار یک توپ بلند، دیمارکو توپ را تصاحب کرد، با رتگی یک و دو کرد و سپس توپ را به اسپوزیتو رساند. مهاجم جوان اینتر با چرخشی سریع و ضربهای دقیق، سومین گل ملی خود را به ثمر رساند و ایتالیا را در جوزپه مهآتزا ۱-۰ جلو انداخت.
اسپوزیتو چند دقیقه بعد هم میتوانست اختلاف را دو برابر کند؛ دیمارکو با یک ارسال دیدنی او را در محوطه پیدا کرد اما ضربه سر او در دقیقه ۳۶ از کنار تیر راست رد شد.
نیمه دوم اما داستان دیگری داشت؛ و آن داستان را نروژ با هیولاهایش نوشت. تنها چند ثانیه پس از شروع نیمه دوم، سورلوث با نفوذی سریع وارد محوطه شد و توپ را به بیرون تور دروازه کوبید. این هشدار نروژ بود.
در دقیقه ۴۹، سورلوث دوباره نزدیک بود بازی را مساوی کند؛ شوت سهمگین او فقط با چند سانتیمتر اختلاف از بالای تیر افقی گذشت.
فشار نروژ ادامه پیدا کرد تا اینکه در دقیقه ۶۳ سرانجام مقاومت ایتالیا شکست. پاس عمقی سورلوث باعث شد توپ به نوسا برسد و پدیده نروژی با دو تغییر مسیر و ضربهای پرقدرت که با برخوردی جزئی به پولیتانو وارد دروازه شد، بازی را ۱-۱ کرد.
در دقیقه ۷۲، نوسا دوباره خطرساز شد اما این بار دوناروما هر دو شوت او را مهار کرد.
با این حال، تنها شش دقیقه بعد ورزشگاه ساکت شد. در دقیقه ۷۸، روی حرکت درخشان نوسا و ارسال باب، ارلینگ هالند با یک والی استادانه دوناروما را شکست داد و نروژ را ۲-۱ پیش انداخت.
این پایان کار نبود. در دقیقه ۸۰، هالند با فرار از مدافعان و ضربهای دقیق در مقابل دروازه روی پاس ثورسبی از سمت راست، گل دوم خود را به ثمر رساند و نروژ ۳-۱ پیش افتاد.
در دقیقه ۸۱، ایتالیا روی دو تلاش پیاپی پولیتانو تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت اما هر دو ضربهاش یا بلوکه شد یا با اختلافی ناچیز به بیرون رفت.
در وقتهای اضافه، نروژ تیر خلاص را زد. در دقیقه ۳+۹۰، ثورسبی با یک پاس زمینی استثنایی استراند لارسن را در سمت راست راه انداخت. مهاجم نروژ با یک حرکت انفرادی وارد محوطه شد و با دریبل کردن مانچینی و ضربهای دقیق توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد. نروژ ۴-۱ پیروز شد؛ یک بازگشت بزرگ در قلب میلان. حال ایتالیا با این شکست سنگین و پایانی دردناک برای مقدماتی جام جهانی راهی پلیآف خواهد شد و نروژ با هیولاهایش قرار است کابوس تیمهای بزرگ جهان شود.