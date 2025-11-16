خبرگزاری کار ایران
​رونالدو پس از اخراج به خانه فرستاده شد!

ستاره ۴۰ ساله النصر به دلیل دریافت اولین کارت قرمز دوران ملی خود مقابل جمهوری ایرلند، از اردوی تیم ملی پرتغال کنار گذاشته شد.

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، مهاجم باتجربه تیم ملی پرتغال، پس از دریافت کارت قرمز در جریان شکست غیرمنتظره ۲ بر صفر تیمش مقابل جمهوری ایرلند در روز پنجشنبه، از اردوی تیم ملی به خانه بازگردانده شد. این بازیکن در دقیقه ۶۰ بازی در ورزشگاه آویوا (Aviva Stadium)، به دلیل خطای آرنج روی دارا اوشی، مدافع ایرلند، برای اولین بار در دوران ملی خود از زمین اخراج شد. با وجود این شکست، پرتغال همچنان در صدر گروه F مقدماتی جام جهانی قرار دارد.

با این حال، روند صعود تیم ملی پرتغال به جام جهانی ۲۰۲۶ پس از شکست روز پنجشنبه، آن‌چنان که انتظار می‌رفت، قطعی و ساده نیست. تروی پاروت در نیمه اول دو گل برای ایرلند به ثمر رساند تا این تیم با کسب دومین پیروزی متوالی، شانس خود را برای صعود به مرحله پلی‌آف تقویت کند.

در پی این اتفاق، نشریه پرتغالی آ بولا گزارش داد که این مهاجم کارکشته، که عملکردی کُند و ناامیدکننده تا لحظه اخراج از خود نشان داده بود، از سوی تیم ملی «آزاد شد» و برای تماشای بازی روز یکشنبه پرتغال مقابل ارمنستان در ورزشگاه اِستادیو دو دراگائو در پورتو، در اردو باقی نخواهد ماند.

اخراج رونالدو با ناباوری آشکار این ستاره همراه بود؛ او قبل از رفتن به سمت تونل، با لحنی کنایه‌آمیز برای هواداران میزبان دست زد. این مهاجم النصر همچنین مجبور شد توسط ریکاردو کاروالیو، مدافع سابق چلسی، آرام شود؛ چرا که به نظر می‌رسید به سمت نیمکت ایرلند کلماتی حاکی از «آفرین» و تمسخر بر زبان می‌آورد.

این در حالی است که رونالدو پیش از بازی، در بازگشت به ایرلند، قول داده بود که «پسر خوبی» باشد. او گفته بود: «من واقعاً هواداران اینجا را دوست دارم. حمایتی که آن‌ها از تیم ملی‌شان می‌کنند، دوست‌داشتنی است. برای من بازی کردن دوباره در اینجا لذت‌بخش است، امیدوارم فردا زیاد سوت اعتراض نزنند - قول می‌دهم که سعی می‌کنم پسر خوبی باشم.»

