به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران از آغاز مراحل عملی طراحی و جانمایی یک ورزشگاه مدرن و استاندارد در پایتخت خبر داد.

زاکانی با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی طی روز‌های اخیر گفت: ورزشگاه جدید تهران در جنوب شرق شهر طراحی شده و جانمایی آن نیز نهایی شد. این مجموعه ورزشی از استاندارد‌های روز بهره‌مند و یکی از فاخرترین ورزشگاه‌های پایتخت خواهد شد.

شهردار تهران با بیان اینکه جزئیات تکمیلی پروژه در حال نهایی‌سازی است، افزود: به محض نهایی شدن طرح توسط تیم تخصصی، اطلاعات کامل آن را با مردم در میان خواهیم گذاشت.

زاکانی همچنین پیش‌تر گفته بود: شهرداری تهران از ماه‌ها قبل برنامه ساخت یک مجموعه ورزشی جدید با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را در دستور کار قرار داده است؛ مجموعه‌ای که در طراحی آن توجه ویژه‌ای به دسترس‌پذیری برای بانوان، سالمندان و جانبازان شده است.

شهردار تهران پیش‌تر تأکید کرده بود: این ورزشگاه به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که همه گروه‌ها، به‌ویژه بانوان و افراد دارای معلولیت، بتوانند در بهترین شرایط از امکانات آن استفاده کنند.

