برنامه رقابت‌های بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در سال 2026 مشخص شد

برنامه رقابت‌های بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در سال 2026 مشخص شد
کرواسی، آلبانی، مغولستان و مجارستان میزبان مسابقات بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، میزبانان 4 رقابت رنکینگ بین المللی اتحادیه جهانی در سال 2026 مشخص شدند.

این مسابقات علاوه بر مسابقات قهرمانی قاره ها که رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می شوند، برگزار می شود تا کشتی گیران بتوانند با حضور در آن ها رنکینگ خود را برای جایگاه بهتر در جدول مسابقات جهانی در بحرین بالا ببرند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

رنکینگ اول: زاگرب کرواسی - 15 لغایت 19 بهمن 1404

رنکینگ دوم: تیرانا آلبانی – 6 لغایت 10 اسفند 1404

رنکینگ سوم: اولان باتور مغولستان – 14 لغایت 17 خرداد 1405

رنکینگ چهارم: بوداپست مجارستان – 25 لغایت 28 تیرماه

