بحران مدیریتی و نتایج ضعیف فولاد در لیگ برتر

به گزارش ایلنا، در میانه‌های راه بیست‌وچهارمین دوره لیگ برتر، زمانی که فولاد شرایط بسیار خوبی داشت، یحیی گل‌محمدی بعد از یک نتیجه بد برای فولاد، بلافاصله شروع به انتقاد از مدیران باشگاه فولاد کرد و همین حاشیه‌سازی‌ها باعث شد فولاد در چند بازی نتایج قابل قبولی را کسب نکند و در جدول رده‌بندی سقوط کرد. این انتقادهای گل‌محمدی با سکوت مدیران وقت فولاد همراه شد و پاسخی نه در رد و نه در تأیید این حرف‌ها از طرف مدیریت فولاد مطرح نشد.

بعد از چند بازی که فولاد مجدداً به ریل برگشته بود، باز هم شاهد مصاحبه جنجالی گل‌محمدی از شرایط تیمش بودیم که اتفاقاً این‌بار با واکنش نسبتاً تند مدیریت باشگاه مواجه شد به‌طوری که احساس می‌شد با شرایط پیش آمده، هواداران منتظر تغییرات روی نیمکت فولاد بودند، اما اتفاق دیگری رخ داد، مدیران بالادستی فولاد در اقدامی حیرت‌انگیز دست به تغییرات روی نیمکت نزدند و در عوض هوشنگ نصیرزاده از مدیرعاملی فولاد برکنار شد و بعد از برکناری او هم فولاد دیگر به روزهای خوبش بازنگشت و در نهایت این تیم خوزستانی بیست و چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال را بهتر از سال‌های گذشته، با 53 امتیاز از 30 بازی در رده چهارم و با فاصله 15 امتیازی از صدر جدول به پایان رساند. عملکرد فولاد در این رقابت‌ها آن‌قدر قدرتمند نبود، چراکه در حالی که تیم‌های اول تا سوم جدول تفاضل گل دورقمی و بالای 22گل داشتند ولی فولاد فقط با تفاضل 6گل این رقابت‌ها را به پایان رساند.

به هر حال همین عملکرد، مدیران بالادستی را قانع کرد که مجدداً به یحیی گل‌محمدی اعتماد کنند تا او همچنان روی نیمکت فولاد باقی بماند و البته در فصل نقل و انتقالات هم برای گل‌محمدی سنگ تمام گذاشتند و خواسته‌های او را به‌طور کامل برآورده کردند. اما فولاد بیست و پنجمین دوره لیگ برتر را نه خوب شروع کرد و نه خوب ادامه داد. فولاد در اولین هفته مقابل چادرملو بازنده از زمین خارج شد، این تیم در هفته دوم مقابل ملوان بازنده شد، هفته سوم مقابل پرسپولیس به تساوی رسید و در هفته چهارم مقابل خیبر خرم‌آباد با یک گل برنده از زمین خارج شد. در هفته پنجم تا هفتم مقابل تیم‌های گل‌گهر، فولاد و ذوب‌آهن به تساوی رسید و در هفته هشتم مقابل شمس‌آذر بازنده شد و در دربی خوزستان هم با استقلال خوزستان به تساوی رسید.

در حالی که پیکان در هفته دهم وضعیت مناسبی نداشت و در انتهای جدول حضور داشت مقابل فولاد قرار گرفت و شاگردان گل‌محمدی توانستند این تیم را با یک گل شکست دهند و دومین پیروزی را کسب کنند. شرایط بد فولاد در پایان هفته دهم در رده دوازدهم جدول با 11 امتیاز باز هم باعث شد تا انتقادها شروع شود و البته همچنان زمزمه‌هایی درباره اختلافات در این تیم به گوش برسد. اما در کمال ناباوری باز هم شاهد تغییرات مدیریتی در این تیم بودیم و در حالی که اولین نفر پاسخگو در کسب نتایج ضعیف تیم باید سرمربی باشد، مدیران بالادستی فولاد اقدام به تغییرات مدیریتی کردند و محمد محمدی را از مدیریت تیم برداشتند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مدیران بالادستی فولاد، در گذشته تجربه تغییرات مدیریتی را داشتند و با چشم خود دیده بودند که این تغییرات، نه‌تنها تغییر مثبتی در نتایج تیم به وجود نیاورده است، بلکه فولاد این فصل به‌مراتب ضعیف‌تر از فصل گذشته بوده و اگر فقط بازی با پیکان را بازنده از زمین خارج می‌شد، الان جزو تیم‌های سقوط کرده به حساب می‌آمد. به‌نظر می‌رسد این وضعیت «آدرس غلط دادن» را در فولاد تداعی می‌کند و مدیران این تیم باید فکری اساسی برای ادامه راه تیم‌شان بکنند.

