اولین انتصاب گرشاسبی چندساعت پس از مدیریت
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل جدید باشگاه فولاد خوزستان، ساعتی پس از شروع رسمی فعالیتش، آرمین مرادی را به عنوان سخنگوی این باشگاه معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی که به عنوان مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان منصوب شد، در اولین اقدام خود پس از آغاز رسمی مسئولیت، آرمین مرادی را به عنوان سخنگوی جدید باشگاه معرفی کرد.
آرمین مرادی پیشتر نیز در دوران مدیریتهای قبلی فولاد به عنوان سخنگو فعالیت داشته و از مجریان شناخته شده تلویزیون خوزستان محسوب میشود. او همچنین عنوان مرد سال تلویزیون ایران را در کارنامه خود دارد و تجربه گستردهای در پوشش رسانهای فوتبال کشور دارد.