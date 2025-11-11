خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین انتصاب گرشاسبی چندساعت پس از مدیریت

اولین انتصاب گرشاسبی چندساعت پس از مدیریت
کد خبر : 1712881
لینک کوتاه کپی شد.

حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل جدید باشگاه فولاد خوزستان، ساعتی پس از شروع رسمی فعالیتش، آرمین مرادی را به عنوان سخنگوی این باشگاه معرفی کرد.

به گزارش ایلنا،  حمیدرضا گرشاسبی که  به عنوان مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان منصوب شد، در اولین اقدام خود پس از آغاز رسمی مسئولیت، آرمین مرادی را به عنوان سخنگوی جدید باشگاه معرفی کرد.

آرمین مرادی پیش‌تر نیز در دوران مدیریت‌های قبلی فولاد به عنوان سخنگو فعالیت داشته و از مجریان شناخته شده تلویزیون خوزستان محسوب می‌شود. او همچنین عنوان مرد سال تلویزیون ایران را در کارنامه خود دارد و تجربه گسترده‌ای در پوشش رسانه‌ای فوتبال کشور دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ