اولین انتصاب گرشاسبی چندساعت پس از مدیریت

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی که به عنوان مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان منصوب شد، در اولین اقدام خود پس از آغاز رسمی مسئولیت، آرمین مرادی را به عنوان سخنگوی جدید باشگاه معرفی کرد.

آرمین مرادی پیش‌تر نیز در دوران مدیریت‌های قبلی فولاد به عنوان سخنگو فعالیت داشته و از مجریان شناخته شده تلویزیون خوزستان محسوب می‌شود. او همچنین عنوان مرد سال تلویزیون ایران را در کارنامه خود دارد و تجربه گسترده‌ای در پوشش رسانه‌ای فوتبال کشور دارد.

انتهای پیام/