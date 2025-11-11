به گزارش ایلنا، در تازه‌ترین فهرست تیم ملی برای تورنمنت چهارجانبه العین نام 5 بازیکن از پرسپولیس دیده می‌شود. پیام نیازمند که همیشه یکی از دعوت شدگان است. این مورد درباره کنعانی‌زادگان هم مصداق دارد و او تنها یکی از فیفادی‌های اخیر را به خاطر مصدومیت از دست داد. علی علیپور هم از شروع این فصل و درخشش در گلزنی در اردوهای اخیر حاضر بوده و با اینکه کم بازی می‌کند اما نامش همواره در فهرست دیده شده و دیگر دعوت شدن او چیز عجیبی نیست.

میلاد محمدی هم خوش‌شانس بود که بعد از مدتی دوری از تیم ملی به خاطر نیمکت‌نشینی‌های طولانی در پرسپولیس در میانه اردوی قبل برای بازی با تانزانیا دعوت شد و حالا در فیفادی آبان هم جزئی از تیم ملی است.

اما محمد عمری تازه‌وارد سرخ‌ها به اردوی تیم ملی بود. عمری که بعد از یک فصل و نیم حضور در ملوان از ابتدای این فصل به پرسپولیس برگشت پس از گذراندن دوره مصدومیت و از دست دادن 5 مسابقه ابتدای فصل در 5 بازی اخیر سرخ‌ها 315 دقیقه در زمین بود. عمری از بازی ذوب‌آهن فیکس شد و در دیدار اخیر تیمش جزو مردان اصلی بود که با یک گل زده در بازی ذوب‌آهن به تیم ملی دعوت شد. عمری قبلاً در تیم امید سابقه حضور داشت اما برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و حالا باید امیدوار باشد که در نهایت یکی از بازیکنان فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی باشد.

اما پرسپولیس می‌توانست سه ملی‌پوش دیگر هم داشته باشد و اگر این‌گونه بود با بیشترین سهمیه ملی‌پوش بالاتر از تراکتور قرار می‌گرفت که البته برای اوسمار و کادرش نمی‌توانست خبر خوبی باشد. مرتضی پورعلی‌گنجی، محمد خدابنده‌لو و حسین ابرقویی که در فیفادی قبلی عضوی از تیم ملی بودند حالا در لیست تورنمنت العین جایی ندارند و حتماً این نگرانی و ترس نزدشان به وجود آمده که دیگر به تیم ملی دعوت نشوند.

محمد خدابنده‌لو که در تمام تیم‌های ملی رده‌های پایه بازی کرده اولین بار در فیفادی شهریورماه برای تورنمنت کافا به تیم ملی دعوت شد اما در بازی افغانستان بعد از حضور در میدان به عنوان بازیکن تعویضی فقط 13 دقیقه در میدان بود و مصدوم شد تا شرایطش در تیم ملی و ترکیب پرسپولیس ناشی از این مصدومیت قرار بگیرد. با این حال او به میدان برگشت و دوباره در فیفادی مهرماه به تیم ملی دعوت شد اما نه مقابل روسیه بازی کرد نه تانزانیا.

حسین ابرقویی که برای اولین بار در 29 سالگی به تیم ملی دعوت شد در بازی مقابل روسیه در ترکیب اصلی بازی کرد اما مقابل تانزانیا به میدان نرفت و در فیفادی آبان ماه هم به تیم ملی دعوت نشد تا این احتمال مطرح شود که دیگر از او دعوت نکنند چرا که تا پایان امسال فیفادی نخواهیم داشت و هر چه به جام جهانی نزدیک‌تر شویم فهرست‌های تیم ملی با وسواس و دقت بیشتری انتخاب خواهند شد و دایره انتخاب مربیان تنگ‌تر و دشوارتر می‌شود.

از بین این دو بازیکن خدابنده‌لو پس از انتشار لیست تیم ملی با انتشار یک استوری به همبازیانش که در اردوی العین حاضر خواهند بود تبریک گفت اما این بازیکن 26 ساله حتماً بیشتر از ابرقویی 29 ساله نگران خواهد بود که شاید رویای حضور در جام جهانی که برایش زنده شده بود کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.

