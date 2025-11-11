واکنش تند اینانلو به رأی استیناف دیدار تراکتور و پرسپولیس

به گزارش ایلنا، اینانلو در اعتراض به رأی استیناف دیدار تراکتور و پرسپولیس با اشاره به ادعای سهو قلم در متن رأی گفت:

سهو قلم به ادبیات حقوقی ما اضافه خواهد شد. مگر می‌شود سه قاضی قضایی رأیی را امضا کنند، اما متوجه اشتباه در آن نشوند؟ اگر هم خواندند و امضا کردند که دیگر سهو قلم معنا ندارد.

او با انتقاد از نحوه اصلاح رأی افزود:

این تغییرات محتوایی است، نه اصلاح متنی. اشتباه شما متنی نیست، بلکه دارید محتوای را عوض می‌کنید.

عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس تأکید کرد:

با ندیدن حکم اعدام هم صادر می‌شود! چطور می‌شود گفت ندیدیم یا اشتباهی رخ داده است؟ این توهین به سیستم قضایی کشور است.

