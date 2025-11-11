خبرگزاری کار ایران
واکنش تند اینانلو به رأی استیناف دیدار تراکتور و پرسپولیس

در پی بازخوانی رأی کمیته استیناف درباره دیدار جنجالی تراکتور و پرسپولیس، اینانلو، عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، با انتقاد شدید از روند اصلاح رأی، آن را نوعی بی‌احترامی به نهاد قضایی فوتبال کشور دانست.

به گزارش ایلنا،   اینانلو در اعتراض به  رأی استیناف دیدار تراکتور و پرسپولیس   با اشاره به ادعای سهو قلم  در متن رأی گفت:
سهو قلم به ادبیات حقوقی ما اضافه خواهد شد. مگر می‌شود سه قاضی قضایی رأیی را امضا کنند، اما متوجه اشتباه در آن نشوند؟ اگر هم خواندند و امضا کردند که دیگر سهو قلم معنا ندارد.

او با انتقاد از نحوه اصلاح رأی افزود:
این تغییرات محتوایی است، نه اصلاح متنی. اشتباه شما متنی نیست، بلکه دارید محتوای را عوض می‌کنید.

عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس تأکید کرد:
 با ندیدن حکم اعدام هم صادر می‌شود! چطور می‌شود گفت ندیدیم   یا اشتباهی رخ داده است؟ این توهین به سیستم قضایی کشور است.

 

 

