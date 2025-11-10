خبرگزاری کار ایران
درخشش ورزشکاران ایران در روز سوم بازی‌های کشورهای اسلامی با ۸ مدال

درخشش ورزشکاران ایران در روز سوم بازی‌های کشورهای اسلامی با ۸ مدال
نمایندگان ایران در سومین روز از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض با کسب یک مدال طلا، دو نقره و پنج برنز، عملکرد موفقی را از خود به‌جا گذاشتند تا مجموع مدال‌های کاروان کشورمان به ۲ طلا، ۲ نقره و ۸ برنز برسد.

به گزارش ایلنا،  در سومین روز از بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض، نمایندگان ایران در چهار رشته تنیس روی میز، والیبال، شنا و وزنه‌برداری به مصاف حریفان خود رفتند و در مجموع هشت مدال برای کاروان کشورمان به دست آوردند.

در رشته شنا، سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور در ماده ۱۰۰ متر آزاد با ثبت رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ ثانیه راهی نیمه‌نهایی شدند. عبدلی به فینال صعود کرد و غلام‌پور از صعود بازماند. آراد مهدی‌زاده در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با زمان ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد. همچنین محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه با ثبت رکورد ۲ دقیقه و ۰۱ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه موفق به کسب مدال برنز شد.

در رشته والیبال، تیم ملی مردان ایران در چهارمین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر برابر چاد به پیروزی رسید و چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت. شاگردان پیمان اکبری با این نتیجه صعودشان به فینال را قطعی کردند.

در تنیس روی میز بانوان، تیم ملی ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز دست یافت. در بخش مردان نیز تیم ملی با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی در نیمه‌نهایی برابر الجزایر پیروز شد اما در فینال مقابل قزاقستان با نتیجه ۸ بر یک شکست خورد و مدال نقره گرفت.

در وزنه‌برداری بانوان، ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم با مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی در حرکت دوضرب و مجموع ۲۲۱ کیلوگرم صاحب دو مدال برنز شد. در بخش مردان نیز ایلیا صالحی‌پور در دسته ۸۸ کیلوگرم با مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی مدال طلای یک‌ضرب را به دست آورد و در دوضرب با رکورد ۱۹۷ کیلوگرم برنز گرفت. او در مجموع با رکورد ۳۵۹ کیلوگرم به مدال نقره مجموع دست یافت.

تا پایان روز سوم، کاروان ورزشی ایران با دو طلا، دو نقره و هشت برنز در رده هشتم جدول مدال‌ها قرار دارد.

