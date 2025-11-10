خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون بین‌المللی حقوق ورزشی با سه دانشگاه کشور

امضای تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون بین‌المللی حقوق ورزشی با سه دانشگاه کشور
کد خبر : 1712332
فدراسیون بین‌المللی حقوق ورزشی با هدف گسترش آموزش و پژوهش در حوزه حقوق ورزشی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را با دانشگاه‌های تهران، ارومیه و آزاد اسلامی واحد بین‌الملل زابل امضا کرد.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی با هدف توسعه و ترویج حقوق ورزشی بین الملل با سه دانشگاه کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

در این راستا دانشگاه تهران، دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل زابل طی نشستی با مسئولان فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.

ایجاد و توسعه رشته حقوق ورزشی  با استانداردهای بین المللی، برگزاری دوره های مختلف حقوق ورزشی با رویکرد ملی و بین المللی،همکاری در جذب دانشجویان داخلی و خارجی برای شرکت در برنامه های آموزشی مشترک، برگزاری سمینار و وبینار های ملی و بین المللی  و برگزاری موت کورت های تخصصی حقوق ورزشی در سطح ملی و بین المللی از اهم مفاد این تفاهام نامه مشترک است.

انتهای پیام/
