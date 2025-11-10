به گزارش ایلنا، فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی با هدف توسعه و ترویج حقوق ورزشی بین الملل با سه دانشگاه کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

در این راستا دانشگاه تهران، دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل زابل طی نشستی با مسئولان فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.

ایجاد و توسعه رشته حقوق ورزشی با استانداردهای بین المللی، برگزاری دوره های مختلف حقوق ورزشی با رویکرد ملی و بین المللی،همکاری در جذب دانشجویان داخلی و خارجی برای شرکت در برنامه های آموزشی مشترک، برگزاری سمینار و وبینار های ملی و بین المللی و برگزاری موت کورت های تخصصی حقوق ورزشی در سطح ملی و بین المللی از اهم مفاد این تفاهام نامه مشترک است.

