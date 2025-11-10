به گزارش ایلنا، مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار شد و ریحانه کریمی، نماینده ایران، با حریفانی از قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه به رقابت پرداخت.

کریمی در حرکت یک‌ضرب پس از ناکامی در مهار وزنه ۹۲ کیلوگرمی، در تلاش دوم وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و در سومین حرکت نیز وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا در جایگاه ششم این بخش قرار گیرد.

در حرکت دوضرب، ملی‌پوش کشورمان ابتدا در مهار وزنه‌های ۱۲۳ و ۱۲۶ کیلوگرمی ناموفق بود، اما در سومین تلاش توانست وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرده و عملکرد خود را با این رکورد به پایان برساند.

در نهایت، ریحانه کریمی با مجموع ۲۲۱ کیلوگرم (۹۵ یک‌ضرب و ۱۲۶ دوضرب) موفق به کسب مدال برنز دوضرب و مجموع شد.

در این دسته، جریوس انگرید از بحرین با مجموع ۲۳۴ کیلوگرم قهرمان شد و نورای گوگنگور از ترکیه با رکورد مجموع ۲۳۳ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

