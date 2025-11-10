خبرگزاری کار ایران
مدال برنز ریحانه کریمی در رقابت‌های وزنه‌برداری بانوان بازی‌های کشورهای اسلامی

ریحانه کریمی، ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران، با ثبت رکورد ۲۲۱ کیلوگرم در مجموع، به مدال برنز رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت.

به گزارش ایلنا،   مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار شد و ریحانه کریمی، نماینده ایران، با حریفانی از قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه به رقابت پرداخت.

کریمی در حرکت یک‌ضرب پس از ناکامی در مهار وزنه ۹۲ کیلوگرمی، در تلاش دوم وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و در سومین حرکت نیز وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا در جایگاه ششم این بخش قرار گیرد.

در حرکت دوضرب، ملی‌پوش کشورمان ابتدا در مهار وزنه‌های ۱۲۳ و ۱۲۶ کیلوگرمی ناموفق بود، اما در سومین تلاش توانست وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرده و عملکرد خود را با این رکورد به پایان برساند.

در نهایت، ریحانه کریمی با مجموع ۲۲۱ کیلوگرم (۹۵ یک‌ضرب و ۱۲۶ دوضرب) موفق به کسب مدال برنز دوضرب و مجموع شد.

در این دسته، جریوس انگرید از بحرین با مجموع ۲۳۴ کیلوگرم قهرمان شد و نورای گوگنگور از ترکیه با رکورد مجموع ۲۳۳ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

 

 

 

