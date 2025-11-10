رونمایی از توپ جام ملت های آفریقا
پوما از توپ رسمی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش رونمایی کرد. توپی بسیار جذاب با نقشهای اسلیمی.
به گزارش ایلنا، شرکت پوما رسماً از توپ مسابقات جام ملتهای آفریقا با نام «ایتری» (ITRI) رونمایی کرد؛ توپی که تلفیقی از فرهنگ مراکشی، فناوری روز فوتبال و روح قاره آفریقاست و از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ با آغاز رقابتها در مراکش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«ایتری» در زبان آمازیغ که یکی از زبانهای مهم شمال آفریقا است و در مراکش گویشوران بسیاری دارد به معنای «ستاره» است و اشارهای است به ستاره موجود بر پرچم مراکش که خود طرحی شبیه به موتیفهای اسلیمی دارد. طراحی این توپ از هنر سنتی «زلیج» الهام گرفته؛ هنر کاشیکاری هندسی مراکشی که با نقشهای ستارهای، خطوط گلبرگ و تقارن دایرهای، مفاهیمی چون وحدت، رشد و جشن و سرور را به تصویر میکشد. رنگهای قرمز و سبز آن هم بیانگر هویت ملی مراکش هستند.
محمد غنیمی، مدیر توسعه خلاقیت در کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، گفت: «این توپ برای ریتم فوتبال آفریقا خلق شده است؛ ترکیبی از هنر، حرکت و طراحیای که از روح آفریقا و مهارت مراکشی الهام گرفته است.»
از نظر فنی، ایتری با فناوری پیشرفته Orbita 6 پوما ساخته شده که دقت، دوام و یکنواختی عملکرد در بالاترین سطح را تضمین میکند. این پروژه پس از تأیید میزبانی مراکش آغاز شد و ماهها تحقیق و آزمایش پشت تولید آن قرار دارد.
پیتر دانگل، مدیر منطقهای پوما، درباره رونمایی این توپ گفت: «افتخار میکنیم که توپ ایتری را معرفی میکنیم؛ نمادی واقعی از روح فوتبال آفریقا. این توپ میراث هنری مراکش را با فناوری مدرن ترکیب میکند و همزمان هم میراث کشور میزبان را گرامی میدارد و هم اتحاد قاره را.»
رونمایی رسمی ایتری با ویدیویی همراه بود که توپ را در فضاهای مختلف مراکش، از خیابانهای شهر تا ورزشگاهها، بهتصویر میکشید و نشان میداد.
مراکش برای دومین بار پس از سال ۱۹۸۸ میزبان جام ملتهای آفریقا خواهد بود. این رقابتها از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز و تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
کنفدراسیون فوتبال آفریقا، مراکش را به دلیل زیرساختهای قوی، ورزشگاههای مدرن و تجربه در میزبانی رویدادهای بزرگ انتخاب کرده است. مسابقات در شهرهای اصلی از جمله کازابلانکا، رباط، طنجه، مراکش، اقادیر و فاس برگزار خواهد شد.
فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، وعده داده است که این دوره از جام ملتها "بهترین جام ملتهای تاریخ آفریقا" خواهد بود.