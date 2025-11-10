گزارش تمرین تیم ملی پس از تعویق سفر به امارات
در پی تأخیر در سفر تیم ملی فوتبال ایران به امارات، شاگردان امیر قلعهنویی عصر امروز تمرین خود را در کمپ تیمهای ملی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، پس از تعویق در سفر تیم ملی فوتبال ایران به امارات بهدلیل مشکلات مربوط به صدور روادید، تمرین امروز ملیپوشان از ساعت ۱۸ در کمپ تیمهای ملی آغاز شد.
در آغاز این جلسه تمرینی، بازیکنان با حضور در مجموعه پک و انجام نرمشهای سبک به مدت ۱۵ دقیقه بدنهای خود را گرم کردند و سپس وارد زمین چمن شدند تا تمرینات تاکتیکی را مرور کنند.
بخش نخست تمرین با محوریت حمله به دروازه حریف از طریق پاسهای سریع و زیگزاگی در قالب چهار تیم انجام شد و در ادامه بازی تحت فشار در فضاهای محدود دنبال شد.
گالیاردی، مربی تازهوارد کادر فنی، با دقت تمام عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشت و در بخشهایی از تمرین با اعضای فنی تیم گفتوگو کرد. امیر قلعهنویی نیز با حضور فعال در کنار زمین، ضمن هدایت تمرین، نکات فنی لازم را به شاگردانش گوشزد کرد.
دروازهبانها شامل علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی، محمدرضا اخباری و پیام نیازمند زیر نظر آلین دینکا تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند.
در بخش پایانی، بازیکنان در دو تیم آبی و مشکی تقسیم شدند و بر اساس تحلیل فنی از تیم ملی کیپوِرد، برنامههای تاکتیکی ویژهای را تمرین کردند. تمرکز این مرحله بر اجرای ضدحملات سریع و هماهنگی دفاعی بود و در نهایت با اضافه شدن دو دروازهبان دیگر، بازی درونتیمی برگزار شد.