چهارمین پیروزی پیاپی والیبال ایران با غلبه بر چاد
تیم ملی والیبال مردان ایران در چهارمین دیدار خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با برتری سه بر صفر مقابل چاد، صعودش به فینال این رقابتها را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، امروز تیم ملی والیبال مردان ایران در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف چاد رفت و با نتیجه سه بر صفر و امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید.
پیمان اکبری، سرمربی تیم ملی در این مسابقه از ترکیب امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلحآبادی فراهانی، پویا آریاخواه، سیدعیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان) و احسان دانشدوست به عنوان لیبرو استفاده کرد.
دیگر بازیکنان تیم ملی در این رقابتها عبارتاند از عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتابآذری و محمدرضا حضرتپور.
ملیپوشان ایران پیش از این نیز بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده بودند و با چهار برد متوالی و ۱۱ امتیاز در صدر جدول مرحله مقدماتی قرار گرفتند تا حضور خود در دیدار نهایی را قطعی کنند.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف عربستان سعودی، میزبان رقابتها خواهد رفت.