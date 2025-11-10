ورود ناگهانی مسی به نیوکمپ بدون هماهنگی با بارسلونا!

به گزارش ایلنا به نقل از موندو دپورتیوو، انتشار تصاویری از حضور لیونل مسی در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ در شب گذشته، توجه گسترده رسانه‌های اسپانیایی را به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، مسی که برای مدتی کوتاه در بارسلونا حضور داشت، حوالی نیمه‌شب یکشنبه به‌طور غیرمنتظره به ورزشگاه رفت تا از نزدیک روند بازسازی ورزشگاهی را که سال‌ها در آن افتخارآفرینی کرده بود، مشاهده کند.

منابع نزدیک به کاپیتان سابق بارسلونا گفته‌اند که این بازدید تصمیمی ناگهانی از سوی خود مسی بوده و او بدون تماس یا درخواست رسمی از مسئولان باشگاه، وارد مجموعه نیوکمپ شده است.

بر اساس این گزارش، مسی پیش از سفر به آلیکانته برای پیوستن به اردوی تیم ملی آرژانتین، تصمیم گرفت شخصاً سری به ورزشگاه بزند. تیم ملی آرژانتین قرار است چند روز آینده در یک مجموعه ورزشی در آلیکانته اردو زده و سپس روز جمعه در دیداری دوستانه مقابل آنگولا در خاک آفریقا به میدان برود.

در مقابل، باشگاه بارسلونا ساعاتی پس از انتشار تصاویر مسی در صفحه اینستاگرامش، توضیح رسمی متفاوتی ارائه داد. در بیانیه باشگاه آمده است که مسی پس از مراجعه به بخش امنیتی شرکت پیمانکار پروژه بازسازی (لیمک) درخواست ورود به ورزشگاه را مطرح کرده و این درخواست از سوی پیمانکار به اطلاع باشگاه رسیده است. باشگاه بارسلونا نیز بدون هیچ مانعی با این موضوع موافقت کرده و در اطلاعیه خود تأکید کرده است: «لیونل مسی همیشه در خانه خود مورد استقبال قرار می‌گیرد و حضور او در نیوکمپ هیچ مشکلی نداشته است.»

با این حال، منابع نزدیک به مسی این روایت را رد کرده و اعلام کرده‌اند که او برای ورود به نیوکمپ از هیچ‌یک از مسئولان باشگاه یا شرکت امنیتی اجازه نگرفته است. به گفته این منابع، این بازدید کاملاً شخصی و بدون هماهنگی قبلی انجام شده است.

