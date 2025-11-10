خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض؛

تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران به فینال رسید

تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران به فینال رسید
کد خبر : 1712264
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران با سرمربیگری جمیل لطف‌الله‌نسبی و متشکل از بنیامین فرجی، سیدمحمد موسوی طاهر و سیدامیرحسین هدایی برابر الجزایر با نتیجه 8 بر 5 پیروز شد و به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

به گزارش ایلنا، در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی طاهر با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۶ و ۹ بر ۱۱ برابر تیم الجزایر پیروز شد.

تیم دوبل الجزایر را میهانی امین جلولی و محی‌الدین بلا تشکیل دادند.

سیدامیرحسین هدایی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، در اولین دیدار بخش انفرادی با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۲ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ مقابل مهدی بولوسا شکست خورد.

در بازی دوم انفرادی بنیامین فرجی برابر میهانی امین جلولی با نتیجه قاطع ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۸ پیروز شد تا اوضاع تیم کشورمان بهبود یابد.

سیدامیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، در سومین بازی انفرادی مقابل محی‌الدین بلا قرار گرفت و با نتیجه ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۱۱ پیروز شد تا کار به بازی آخر بکشد.

سیدمحمد موسوی طاهر در آخرین بازی انفرادی مقابل مهدی بولوسا به پشت میز آمد و با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ در دست اول به پیروزی رسید تا ایران با رسیدن به امتیاز ۸ برنده بازی لقب بگیرد و راهی دیدار فینال شود و از ساعت ۱۹ امروز برای کسب مدال طلا به دیدار تیم قزاقستان برود.

ملی‌پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های مالدیو و قطر راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ