تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران به فینال رسید

به گزارش ایلنا، در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی طاهر با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۶ و ۹ بر ۱۱ برابر تیم الجزایر پیروز شد.

تیم دوبل الجزایر را میهانی امین جلولی و محی‌الدین بلا تشکیل دادند.

سیدامیرحسین هدایی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، در اولین دیدار بخش انفرادی با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۲ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ مقابل مهدی بولوسا شکست خورد.

در بازی دوم انفرادی بنیامین فرجی برابر میهانی امین جلولی با نتیجه قاطع ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۸ پیروز شد تا اوضاع تیم کشورمان بهبود یابد.

سیدامیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، در سومین بازی انفرادی مقابل محی‌الدین بلا قرار گرفت و با نتیجه ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۱۱ پیروز شد تا کار به بازی آخر بکشد.

سیدمحمد موسوی طاهر در آخرین بازی انفرادی مقابل مهدی بولوسا به پشت میز آمد و با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ در دست اول به پیروزی رسید تا ایران با رسیدن به امتیاز ۸ برنده بازی لقب بگیرد و راهی دیدار فینال شود و از ساعت ۱۹ امروز برای کسب مدال طلا به دیدار تیم قزاقستان برود.

ملی‌پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های مالدیو و قطر راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.

