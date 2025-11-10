واکنش عضو هیئت مدیره استقلال به قرارداد هفت میلیاردی حسن یزدانی

به گزارش ایلنا، بعد از راه اندازی تیم کشتی استقلال، خبر انتقال حسن یزدانی کشتی گیر ملی پوش و باسابقه ایران در ترکیب آبی پوشان سر و صدای زیادی در محافل ورزشی ایجاد کرد.

انتقال قهرمان سابق المپیک به تیم کشتی استقلال در حالی صورت گرفت که گمانه زنی های متعددی درباره مبلغ قرارداد او مطرح شد. در این خصوص طی روزهای گذشته گفته شده که این کشتی گیر ملی پوش با استقلالی ها مبلغی در حدود 7 میلیارد تومان قرارداد امضا کرده که این مسئله در ورزش کشتی عرف نیست.

در حالی که باشگاه استقلال در این خصوص اطلاعات خاصی ارائه نکرده، امروز خبرنگاران بعد از جلسه هیئت مدیره باشگاه موضوع را با مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره در میان گذاشتند. جالب اینکه فریدونی هم در این خصوص اطلاعات جدیدی ارائه نکرد.

عضو هیئت مدیره استقلال در واکنش به قرارداد 7 میلیاردی با حسن یزدانی گفت: «من اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم. بهتر است از آقای تاجرنیا سوال کنید.»

انتهای پیام/