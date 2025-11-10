خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش عضو هیئت مدیره استقلال به قرارداد هفت میلیاردی حسن یزدانی

واکنش عضو هیئت مدیره استقلال به قرارداد هفت میلیاردی حسن یزدانی
کد خبر : 1712260
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال از قرارداد 7 میلیارد تومانی با حسن یزدانی ابراز بی اطلاعی کرد.

به گزارش ایلنا، بعد از راه اندازی تیم کشتی استقلال، خبر انتقال حسن یزدانی کشتی گیر ملی پوش و باسابقه ایران در ترکیب آبی پوشان سر و صدای زیادی در محافل ورزشی ایجاد کرد.

انتقال قهرمان سابق المپیک به تیم کشتی استقلال در حالی صورت گرفت که گمانه زنی های متعددی درباره مبلغ قرارداد او مطرح شد. در این خصوص طی روزهای گذشته گفته شده که این کشتی گیر ملی پوش با استقلالی ها مبلغی در حدود 7 میلیارد تومان قرارداد امضا کرده که این مسئله در ورزش کشتی عرف نیست.

در حالی که باشگاه استقلال در این خصوص اطلاعات خاصی ارائه نکرده، امروز خبرنگاران بعد از جلسه هیئت مدیره باشگاه موضوع را با مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره در میان گذاشتند. جالب اینکه فریدونی هم در این خصوص اطلاعات جدیدی ارائه نکرد.

عضو هیئت مدیره استقلال در واکنش به قرارداد 7 میلیاردی با حسن یزدانی گفت: «من اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم. بهتر است از آقای تاجرنیا سوال کنید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ