شروع تمرینات سپاهان با غایبان سرشناس
تمرینات سپاهان برای بای جام حذفی مقابل سپاهان آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، تمرین تیم فوتبال سپاهان امروز در غیاب بازیکنان ملیپوش و چند بازیکن مصدوم برگزار شد و شاگردان محرم نویدکیا برای بازی جامحذفی رسما در کمپ آرارات استارت زدند.
در این جلسه تمرینی محمدرضا اخباری،سیدحسین حسینی، امید نورافکن، امید حزباوی، آریا یوسفی ( حضور در تیم ملی)، امیرمهدی مقصودی و آریا شفیعدوست (تیم امید) و در غیاب ایوان سانچس و ریکاردو آلوز دو بازیکن مصدوم این تیم برگزار شد.
عارف حاجیعیدی و انزو کریولی دو بازیکن مصدوم سپاهان امروز در تمرین حضور داشتند و زیر نظر کادرفنی و کادرپزشکی تمرینات سبکی را انجام دادند تا در صورت تشخیص و طی کردن مراحل درمان به تمرینات گروهی اضافه شوند.
محرم نویدکیا در این جلسه تمرینی از دروازهبانهای جوان آکادمی برای برگزاری صحیح تمرینات استفاده کرد و به این شکل نبود سه گلر اصلی تیمش را جبران کرد تا نظم تمرینی تیمش بهم نریزد.
این تیم 30 آبان در جامحذفی میهمان مس کرمان خواهد بود و برای سورپرایز نشدن مقابل این تیم لیگ یکی و صعود به مرحله بعدی باید از نفراتی که در اختیار دارد به بهترین شکل بهره بگیرد و تمرینات پویایی داشته باشد، البته سپاهان در غیاب 9 بازیکن همچنان نفراتی در اختیار دارد که تمرینات تاکتیکی و آمادهسازی آنها با کیفیت برگزار شود.