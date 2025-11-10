شروع تمرینات سپاهان با غایبان سرشناس

به گزارش ایلنا، تمرین تیم فوتبال سپاهان امروز در غیاب بازیکنان ملی‌پوش و چند بازیکن مصدوم برگزار شد و شاگردان محرم نویدکیا برای بازی جام‌حذفی رسما در کمپ آرارات استارت زدند.

در این جلسه تمرینی محمدرضا اخباری،سیدحسین حسینی، امید نورافکن، امید حزباوی، آریا یوسفی ( حضور در تیم ملی)، امیرمهدی مقصودی و آریا شفیع‌دوست (تیم امید) و در غیاب ایوان سانچس و ریکاردو آلوز دو بازیکن مصدوم این تیم برگزار شد.

عارف حاجی‌عیدی و انزو کریولی دو بازیکن مصدوم سپاهان امروز در تمرین حضور داشتند و زیر نظر کادرفنی و کادرپزشکی تمرینات سبکی را انجام دادند تا در صورت تشخیص و طی کردن مراحل درمان به تمرینات گروهی اضافه شوند.

محرم نویدکیا در این جلسه تمرینی از دروازه‌بان‌های جوان آکادمی برای برگزاری صحیح تمرینات استفاده کرد و به این شکل نبود سه گلر اصلی تیمش را جبران کرد تا نظم تمرینی تیمش بهم نریزد.

این تیم 30 آبان در جام‌حذفی میهمان مس کرمان خواهد بود و برای سورپرایز نشدن مقابل این تیم لیگ یکی و صعود به مرحله بعدی باید از نفراتی که در اختیار دارد به بهترین شکل بهره بگیرد و تمرینات پویایی داشته باشد، البته سپاهان در غیاب 9 بازیکن همچنان نفراتی در اختیار دارد که تمرینات تاکتیکی و آماده‌سازی آنها با کیفیت برگزار شود.

