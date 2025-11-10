شروع تمرینات سپاهان با غایبان سرشناس

خبرگزاری کار ایران
تمرینات سپاهان برای بای جام حذفی مقابل سپاهان آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، تمرین تیم فوتبال سپاهان امروز در غیاب بازیکنان ملی‌پوش و چند بازیکن مصدوم برگزار شد و شاگردان محرم نویدکیا برای بازی جام‌حذفی رسما در کمپ آرارات استارت زدند.

در این جلسه تمرینی محمدرضا اخباری،سیدحسین حسینی، امید نورافکن، امید حزباوی، آریا یوسفی ( حضور در تیم ملی)، امیرمهدی مقصودی و آریا شفیع‌دوست (تیم امید) و در غیاب ایوان سانچس و ریکاردو آلوز دو بازیکن مصدوم این تیم برگزار شد.

عارف حاجی‌عیدی و انزو کریولی دو بازیکن مصدوم سپاهان امروز در تمرین حضور داشتند و زیر نظر کادرفنی و کادرپزشکی تمرینات سبکی را انجام دادند تا در صورت تشخیص و طی کردن مراحل درمان به تمرینات گروهی اضافه شوند.

محرم نویدکیا در این جلسه تمرینی از دروازه‌بان‌های جوان آکادمی برای برگزاری صحیح تمرینات استفاده کرد و به این شکل نبود سه گلر اصلی تیمش را جبران کرد تا نظم تمرینی تیمش بهم نریزد.

این تیم 30 آبان در جام‌حذفی میهمان مس کرمان خواهد بود و برای سورپرایز نشدن مقابل این تیم لیگ یکی و صعود به مرحله بعدی باید از نفراتی که در اختیار دارد به بهترین شکل بهره بگیرد و تمرینات پویایی داشته باشد، البته سپاهان در غیاب 9 بازیکن همچنان نفراتی در اختیار دارد که تمرینات تاکتیکی و آماده‌سازی آنها با کیفیت برگزار شود.

