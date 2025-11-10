جزئیات حضور مسعود پزشکیان در اردوی تیم ملی ایران
سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را درباره دلایل حضور مسعود پزشکیان در اردوی تیم ملی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به برنامههای آماده سازی تیمهای مختلف ملی گفت: یکی از شلوغترین بازههای زمانی تیمهای ملی ردههای مختلف بانوان و آقایان در ماههای مهر و آبان سال جاری صورت گرفت که 15 اعزام را شامل میشد.
او درباره حضور ریاست محترم جمهوری و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مرکز ملی فوتبال و تمرین یکشنبه شب تیم ملی عنوان کرد: حضور پزشکیان در کنار ملیپوشان اتفاق ارزشمند و حائز اهمیتی بود که در آستانه اعزام تیم به تورنمنت العین رخ داد. جدا از اینکه ریاست جمهور در هنگام حضورشان در کنار ملیپوشان در تمرین حضور یافتند، جلسات ایشان با همراهی صمیمانه آقای دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با مسئولان فدراسیون و کادر فنی و بازیکنان تیم هم نویدبخش حمایت مضاعف از تیم ملی برای حضور در جام جهانی بود.
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: حضور ریاست جمهور در کنار تیمهای ملی امید و فوتسال بانوان هم در ادامه رخ داد و اتفاق مهم و بزرگی بود. به صورت کلی، حضور آقای پزشکیان در اردوی تیم ملی مهمترین نوید برای حمایت گستردهتر از تیم ملی بود.
وی ادامه داد: ریاست جمهوری به موضوع توانمندیهای بازیکنان تیم ملی اشاره کرده و تاکید داشتند این مجموعه میتواند در عین هر نوع محدودیتی،؛ گامهای بلندی بردارد. ایشان همچنین به موضوع ضرورت آماده سازی منسجم برای حضور تیم ملی در جام جهانی تصریح کردند و مقرر شد برنامه ریزی های لازم در این باره با توان بیشتر پیگیری شود. همچنین، در این جلسات، ریاست فدراسیون فوتبال گزارش مبسوطی از روند اردوها در مرکز ملی فوتبال برای ۱۷ تیم ملی و همچنین توسعه این محل در حوزه ساخت و ساز به رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.
علوی درباره اعزامهای صورت گرفته در ماههای اخیر عنوان کرد: یکی از شلوغترین بازههای زمانی تیمهای ملی ردههای مختلف بانوان و آقایان در ماههای مهر و آبان سال جاری صورت گرفت که ۱۵ اعزام را شامل میشد که فدراسیون به هر شکل ممکن موارد مرتبط را به سرانجام رساند تا هیچ تیمی از اردوی آماده سازی جا نماند. بر این اساس، روند آماده سازی تیمهای ملی طبق روال پیش میرود.
او ادامه داد: با عنایت به مقدورات و محذورات اعزام تیم ملی به جام جهانی آتی، همکاران ارجمند در رسانههای گروهی و گروه مشوقین در بازیهای دوستانهای که از ظرفیت پرواز چارتر استفاده میشد و در سفر به کشورهای نزدیک تیم ملی را همراهی کردند. بر این اساس، امیدواریم روند مربوط به حمایت از تیم ملی برای حضور در آوردگاه حساس جام جهانی به اتفاقات مثبتی برای فوتبال کشور منجر شود.
سخنگوی فدراسیون با اشاره به جلسه اخیر رئیس فدراسیون و وزیر آموزش و پرورش گفت: در این نشست طرح صندوق ذخیره فوتبال پایه توسط رئیس فدراسیون ارائه شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت. جزئیات بیشتر از این طرح عظیم که در مسیر کمک به آکادمیهای رسمی فوتبال است در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین در جریان حضور روز گذشته ریاست محترم جمهور و وزیر ورزش و جوانان در مرکز ملی فوتبال هم طرح پیشنهادی فدراسیون به استحضار آنها رسید و مقرر شد ساز و کار اجرایی در این باره به انجام برسد.
علوی خاطرنشان کرد: نکته مهم در این باره استفاده از ظرفیت بیش از ۷ هزار زمین چمن وزارت آموزش و پرورش و بهرهمندی از این امکانات برای مدارس فوتبال است که در کنار طرح صندوق ذخیره فوتبال پایه میتواند تحولی عظیم را برای آینده فوتبال پایه در کشورمان رقم بزند.